... und "Ente mit Maronenpüree"

In der Weihnachtszeit stellt sich das Skisprungass dann sogar selbst an den Herd. " Es wird etwas Ordentliches zu Essen geben: Ente mit Maronenpüree ", kündigte Freund für Weihnachten an. Im Mittelpunkt steht die Erholung vor dem Saisonhöhepunkt in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.