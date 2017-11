Wintersport-News von Samstag

Mariama Jamanka im Zweierbob.

Die deutschen Zweierbobs sind beim Weltcup im kanadischen Whistler in der Nacht zu Samstag (25.11.2017/MEZ) am Podest vorbeigefahren. Auf der anspruchsvollen Olympiabahn von 2010 erzielte Europameisterin Mariama Jamanka mit Anschieberin Sarah Noll als Vierte die beste Platzierung. Bei den Herren war Nico Walther mit Anschieber Alexander Rödiger als bester Deutscher Siebter.



Die Siege gingen jeweils an kanadische Bobs. Bei den Herren gewann Chris Spring, bei den Damen die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries.



Wie Jamanka und Walther waren auch die restlichen deutschen Bobs Statisten. Zweifach-Weltmeister Francesco Friedrich in seiner Spezialdisziplin Zweierbob mit Rang 13 erneut eine Spitzenplatzierung. Johannes Lochner schied als 21. bereits nach dem ersten Durchgang aus. Anna Koehler fuhr auf Platz 14, Stephanie Schneider nur Rang 20.