Wintersport-News vom Sonntag

Snowboardcross: Deutsche schwächeln vor WM

Die deutschen Snowboardcrosser haben bei der Generalprobe für die WM im spanischen Sierra Nevada einen schwachen Eindruck hinterlassen. Beim Weltcup in La Molina (ESP) hatte es Martin Nörl als einziger aus dem deutschen Sextett in die K.o.-Läufe geschafft. Nach einem verpatzten Start kämpfte sich der 23-jährige Niederbayer in seinem Viertelfinal-Lauf noch heran, musste sich aber im Fotofinish mit Rang vier begnügen. Für Paul Berg (Konstanz), Sebastian Pietrzykowski (Albstadt), Florian Gregor (Frontenhausen) und den Deutschen Meister Leon Beckhaus (München) war bereits im Kampf um die Top-32 Schluss. Der Sieg ging an den Franzosen Pierre Vaultier, der sich vor dem Österreicher Lukas Pachner, US-Läufer Nick Baumgartner und dem Italiener Omar Visintin durchsetzte.



Bei den Damen verpasste Hanna Ihedioha aus Geisenhausen mit Platz 29 ebenfalls die Ausscheidungsrunden. Hier gewann die Italienerin Michela Moioli vor Eva Samkova aus Tschechien sowie den beiden Französinnen Chloe Trespeuch und Charlotte Bankes.

Dahl verteidigt Titel bei Wasalauf

Wasalauf - für viele das große Ziel

Der Norweger John Kristian Dahl hat seinen Titel beim Wasalauf in Schweden erfolgreich verteidigt. Auf der über 90 Kilometer langen Strecke von Sälen nach Mora setzte sich der 35-Jährige in 3:57:18 Stunden durch und bezwang im Schlussspurt seine Landsleute Andreas Nygaard und Stian Hoelgaard. Insgesamt 43 Nationen waren bei dem Traditionslauf dabei. Deutschland trat mit 190 Läufern an. Der Beste war Florian Rohde, der das Ziel nach 4:04:23 Stunden erreichte und 38. wurde.

Snowboarderin Hofmeister auf dem Treppchen

Snowboard: Junioren-Weltmeisterin Ramona Hofmeister ist zum ersten Mal in ihrer Karriere auf das Podest gefahren. Die 20-jährige landete beim Parallel-Riesenslalom in Kayseri in der Türkei auf dem dritten Platz. " Das ist ein Wahnsinn. Ich bin unglaublich happy, dass ich nach einem vierten und fünften Platz in diesem Weltcup-Winter endlich den Sprung aufs Podest geschafft habe ", jubelte Hofmeister, die ab 7. März in der spanischen Sierra Nevada ihr WM -Debüt feiern wird.

Im Halbfinale hatte sich die Bischofswiesenerin der späteren Siegerin Ester Ledecka aus Tschechien geschlagen geben müssen, zuvor aber Weltcup-Gesamtsiegerin Aljona Sawarsina aus Russland ausgeschaltet. Im kleinen Finale profitierte Hofmeister von einem Sturz ihrer Gegnerin Daniela Ulbing. Wegen Nebels war der Wettkampf am Samstag abgebrochen worden. Bei den Herren setzte sich der Österreicher Andreas Prommegger durch. Patrick Bussler aus Aschheim schied im Achtelfinale aus und wurde 13.

Eiskunstläufer Fentz verpatzt WM -Generalprobe

Paul Fentz stürzt

Drei Wochen vor der WM in Helsinki ist Eiskunstläufer Paul Fentz noch auf Formsuche. Beim Cup of Tyrol landete der EM -Zehnte auf einem enttäuschenden fünften Platz. Zwar glückte dem Berliner im Kurzprogramm die erstklassige vierfach-dreifach Sprungkombination. Zweimal landete er danach aber auf dem Hosenboden. In der Kür gingen gleich vier Elemente schief. " Ich überlege, woran es gelegen haben könnte, vielleicht weil ich letzte Woche den vierfachen Salchow neu angefangen habe zu trainieren und dadurch etwas konfus war. Für die WM werde ich mich wieder auf das konzentrieren, was ich schon beherrsche. Die Europameisterschaft war ein Fuß in der Türe, und bei der WM geht es darum, durch die Türe zu gehen “, sagte Fentz. Der EM -Siebte Deniss Vasilievs aus Lettland holte sich den Sieg.

dpa/sid | Stand: 05.03.2017, 10:31