Wintersport-News vom Freitag

Langlauf: Ringwald im Sprint-Halbfinale von Quebec

Sandra Ringwald (Schonach-Rohrhardsberg) hat beim Weltcup der Skilangläufer im kanadischen Quebec im Sprint den 12. Platz erreicht. Ringwald scheiterte im letzten Sprintrennen der Saison erst im Halbfinale, als sie in durchaus aussichtsreicher Position kurz vor der Zielgeraden eingeklemmt wurde. Den Sieg machten die beiden besten Sprinterinnen der Saison unter sich aus. Mit einem Antritt am letzten Anstieg verwies Stina Nilsson (Schweden) die Weltmeisterin und Weltcupsiegerin Maiken Caspersen Falle aus Norwegen auf Platz zwei. Dritte wurde Hanna Falk (Schweden).

Allen anderen deutschen Starterinnen scheiterten bereits im Vorlauf. Nicole Fessel (Oberstdorf) als 34. und Victoria Carl (Zella-Mehlis) direkt dahinter verpassten die Qualifikation knapp. Stefanie Böhler (Ibach), Hanna Kolb (Buchenberg) und Katharina Hennig (Oberwiesenthal) landeten auf den Rängen 38, 39 und 44.

Langlauf: Harvey sorgt für Sieg der Gastgeber

Bei den Herren sorgte Alex Harvey für einen viel umjubelten Heimsieg. Der Kanadier, der bei der WM in Lahti noch den "langen Kanten" über 50 Kilometer gewonnen hatte, schlug im Finale den Norweger Finn Hagen Krogh. Dritter wurde der Franzose Richard Jourve.

Der DSV hatte keinen Sprinter im Aufgebot. Die Distanz-Spezialisten Jonas Dobler (Traunstein), Lucas Bögl (Gaißlach) und Thomas Bing (Dermbach) scheiterten als 54. 64. und 67. deutlich an der Qualifikation für die 30 Viertelfinal-Teilnehmer. Knapp an der Höchststrafe vorbei schrammte Florian Notz. Der Römersteiner wurde 75. und damit Vorletzter. Langsamer war nur ein Läufer aus Trinidad und Tobago.

Laböck beendet ihre Karriere

Isabella Laböck

Die frühere Snowboard-Weltmeisterin Isabella Laböck wird ihre Karriere nach dem Heim-Weltcup in Winterberg beenden: "Die Gesundheit geht vor und es gibt ein Leben nach dem Sport. Ich möchte nicht in fünf Jahren mit einem versteiften Sprunggelenk rumlaufen" , sagte die 30 Jahre alte Sportlerin vom SC Rosenheim. In Winterberg will sich die Parallel-Riesenslalom-Weltmeisterin von 2013 am Samstag als Vorläuferin von ihren Fans verabschieden. "Da werde ich jedes Tor bewusst fahren und genießen" , kündigte die zweimalige Olympia-Teilnehmerin an.

Laböck hatte in den vergangenen zwei Jahren immer wieder mit einer schweren Sprunggelenksverletzung zu kämpfen, die sie sich im Februar 2015 beim Heimweltcup am Sudelfeld zugezogen hatte. "Eigentlich wollte ich nach den Olympischen Spielen im nächsten Jahr aufhören, aber das Risiko ist zu groß" , sagte sie. Laböck war im Dezember nach 22-monatiger Pause noch einmal in den Weltcup zurückgekehrt. Nach einem Sturz im slowenischen Rogla Ende Januar wurde bei einer erneuten Untersuchung einer Verschlechterung der Arthrose im Sprunggelenk festgestellt. Für die laufende WM hatte sie sich qualifiziert, war aber nicht mehr nominiert worden.

Kombinierer Frenzel mit kleinem Vorteil

Eric Frenzel beim Teamspringen

Eric Frenzel geht mit einem kleinen Vorteil in das letzte Weltcup-Wochenende der Kombinierer. Der Sachse belegte am Freitag in Schonach im provisorischen Wertungsdurchgang den zweiten Platz. Konkurrent Johannes Rydzek wurde nur Sechster und müsste 19 Sekunden nach dem Oberwiesenthaler das Rennen aufnehmen. Sollte am Wochenende kein Springen möglich sein, würde dieser Sprung in die Wertung gehen. Frenzel würde dann nur drei Sekunden nach dem Japaner Akito Watabe auf die Strecke gehen. Die Wetterprognosen für das Wochenende sind schlecht. In der Gesamtwertung liegt Frenzel vor den beiden Wettkämpfen 14 Punkte vor Rydzek.

Stand: 17.03.2017, 13:51