Die Finnin Krista Parmakoski hat die Sprintqualifikation über 1,2 Kilometer mit der Bestzeit von 3:0028 Minuten gewonnen. Als Zweitschnellste lag die Slowenin Katja Visnar 0,57 Sekunden zurück. Die Norwegerin Ingvild Flugstad Östeberg (+1,18 Sekunden) wurde Dritte.

Beste Deutsche war Sandra Ringwald, die als 21. 4,61 Sekunden auf die Siegerin verlor und als einzige DSV-Starterin das Viertelfinale errreichte. Laura Gimmler wurde mit einem Rückstand von 6,75 Sekunden 32. und verpasste die K.-o-Rennen den Besten 30 nur knapp. Auch Sofie Krehl (+7,62) 38., Anne Winkler (+8,10) 40. und Elisabeth Schicho (+9,97) 46 sind nicht mehr im Wettbewerb.

Norwegisches Herrenteam in Topform

Bei den Herren hatten in der Qualifikation gleich vier Norweger die Nase vorn. Johannes Hoesflot Klaebo setzte sich in 2:33,81 Minuten vor seinem Teamkollegen Erik Brandsdal (+3,61 Sekunden) durch. Dritter wurde Sondre Rurvoli Fossli (+3,66) knapp vor Paal Golberg (+3,96). Einziger Deutscher Starter war Janosch Brugger der auf Platz 58 landete. Dem Junioren-Weltmeister fehlten im Ziel 13,73 Sekunden auf die Bestzeit von Klaebo.

Junioren-WM: Weidle holt Bronze in der Abfahrt

Abfahrerin Kira Weidle hat dem Deutschen Skiverband (DSV) bei der Junioren-WM einen Start nach Maß beschert. Die 21-Jährige aus Starnberg fuhr gleich am ersten Wettkampftag im schwedischen Are zu Bronze in der Königsdisziplin. Die im Weltcup erprobte Weidle, auch schon bei der WM in St. Moritz dabei, hatte 0,43 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit der Amerikanerin Alice Merryweather (1:25,27 Minuten). Silber ging an Katja Grossmann aus der Schweiz (0,02 Sekunden zurück). Meike Pfister (21/Krumbach) wurde 0,71 Sekunden hinter Merryweather Siebte. In Sam Morse setzte sich in 1:23,34 Minuten auch bei den Junioren ein Amerikaner durch. Alexander Prast aus Italien (0,38 Sekunden zurück) und der Österreicher Raphael Haaser (0,50) komplettierten das Podium. Bester Deutscher war Jacob Schramm (18/Bad Aibling) mit einem Rückstand von 2,41 Sekunden auf Platz 36.

