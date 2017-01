Rodeln, Skicross & Slopestyle

Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken haben das Weltcuprennen in Sigulda gewonnen. Bei der Generalprobe für die WM in Innsbruck/Igls (27. bis 29. Januar) feierten die Weltcup-Führenden am Samstag (14.01.2017) souverän ihren sechsten Saisonsieg und stellten gleich in beiden Läufen jeweils Streckenrekorde auf der einzigen lettischen Kunsteisbahn auf. "Wir können sehr glücklich sein über dieses Rennen" , sagte Benecken.

Gummi-Problem bremst Europameister aus

Tobias Wendl und Tobias Arlt

Für die Weltmeister und Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt endete der Weltcup eine Woche nach ihrem EM-Titel am Königssee mit einem enttäuschenden zehnten Rang. Das Duo aus Bayern verpatzte den Start im zweiten Durchgang vollkommen. Der Startriemen war unter die linke Kufe geraten. Dieses Malheur ist den Top-Athleten nicht zum ersten Mal passiert. "Wir sind vom Pech verfolgt" , haderte Tobias Wendl nach dem Rennen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Lokalmatadoren Oskars Gudramovics/Peteris Kalnins und die Italiener Ludwig Rieder/Patrick Rastner.

Geueke/Gamm stürzen nach Fahrfehler

Das dritte deutsche Duo Robin Geueke/David Gamm war bereits im ersten Lauf nach einem Sturz ausgeschieden. Die Nachwuchs-Crew hatte auf der schwierigen Bahn eine Kurve zu spät erwischt, der Schlitten kippte um. Glück im Unglück: Beide Sportler blieben unverletzt.

Außerdem heute noch: Skicross im Stream und Slopestyle

Skicross - das ist ein faszinierender Sport in einem anspruchsvollen Parcours mit Wellen, Sprüngen und vielen Kurven. Heute und morgen finden zwei Weltcups in Watles (Italien) statt. Wir zeigen das Spektakel ab 11.00 Uhr im Livestream.

Stand: 14.01.2017, 10:03