Alpin-Skifahrer Klaus Brandner ist nach seinem Sturz auf der "Streif" in Kitzbühel noch am Donnerstag in München operiert worden. Das teilte der Deutsche Skiverbands (DSV) mit. Dem 26-Jährigen droht nach seinem Patellasehnenriss im linken Knie eine sechs- bis neunmonatige Pause. Bei der Operation sei auch der Meniskus genäht worden. Brandner war am Donnerstag (19.01.17) beim Abschlusstraining gestürzt. Bei der Ausfahrt des Steilhangs hatte er die Kontrolle über seine Ski verloren und war mit dem Rücken voraus in die Fangnetze gekracht. Für Brandner ist es die erste große Verletzung der Karriere.

Skispringen in Zao: Vogt fliegt knapp am Podest vorbei

Beim Skispringen der Damen im japanischen Zao hat Carina Vogt einen Podestplatz knapp verpasst. Beim Sieg der Japanerin Yuki Ito wurde die Degenfelderin Vierte, verwies aber die Weltcupführende Japanaerin Sara Takanashi auf den fünften Rang. Für die 24-Jährige war es das beste Weltcupergebnis seit zwei Jahren. Seriensiegerin Takanashi muss dagegen weiter auf ihren 50. Weltcupsieg warten. Seit drei Springen ist die Japanerin sieglos, einen solchen Durchhänger erlebte sie zuletzt vor drei Jahren.

Platz zwei ging an die Italienerin Manuela Malsiner, Dritte wurde die Russin Irina Awwakumowa. Svenja Würth und Katharina Althaus landeten auf den Plätzen 13. und 14., Ramona Straub wurde 23., Juliane Seyfarth 30.

Skeleton: 46. Weltcupsieg für Dukurs

Beim Skeleton-Weltcup in St. Moritz ist Alexander Grassner am Freitag als Fünfter bester Deutscher gewesen. Auf den siegreichen Letten Martins Dukurs fehlten den Winterberger 0,87 Sekunden. Welt- und Europameister Dukurs fing den nach dem ersten Lauf noch führenden Südkoreaner Sungbin Yun um drei Hundertstelsekunden ab. Dritter wurde der Russe Nikita Tregibow, auf den Grassner 0,32 Sekunden Rückstand hatte.



Axel Jungk aus Oberbärenburg kam auf Rang sieben. Christopher Grotheer aus Oberhof wurde Achter.

Ski alpin: Rebensburg holt im Training auf

Neuntbeste Trainingszeit in Garmisch für Viktoria Rebensburg.

Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg hat im zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt in Garmisch den Rückstand zur Spitze verkürzt. Die Kreutherin, die am Donnerstag noch 2,33 Sekunden hinter der Bestzeit lag, war am Freitag nur noch 1,47 Sekunden langsamer als die Tagessschnellste, Sofia Goggia aus Italien. Der Rückstand auf einen Podestplatz betrug für Rebensburg, die im vergangenen Jahr Zweite und Dritte war, 57 Hundertstel Sekunden.



Zweitschnellste hinter Goggia war am Freitag die Österreicherin Ramona Siebenhofer. Dritte wurde Fabienne Suter aus der Schweiz (+0,90). "Speed Queen" Lindsey Vonn (USA) zeigte sich stark verbessert und hatte als Fünfte 0,97 Sekunden Rückstand. Allerdings passierte sie wie Goggia nicht alle Tore korrekt.

dpa/sid | Stand: 20.01.2017, 10:34