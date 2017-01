Alpin, Eisschnelllauf, Snowboard, Skispringen, Freestyle

Der norwegische Skirennläufer Aksel Lund Svindal droht wegen erneut aufgetretener Knieprobleme das vorzeitige Saison-Aus und damit auch ein erzwungener Verzicht auf die Weltmeisterschaft in Sankt Moritz. Der 34 Jahre alte Olympiasieger muss auch am Samstag die Weltcup-Abfahrt in Wengen auslassen und hat sich stattdessen zu Untersuchungen in seine norwegische Heimat begeben. Das melden norwegische Medien. "Etwas ist nicht in Ordnung in meinem Knie, und ich muss herausfinden, was genau es ist, damit ich wieder so Skifahren kann, wie ich es mir vorstelle", sagte Svindal, "ich hoffe, es ist nichts allzu Ernstes."

Svindal hatte sich im Januar 2016 in Kitzbühel einen Kreuzbandriss und Knorpelschaden im rechten Knie zugezogen. Anfang Dezember hatte er mit Platz zwei im Super-G von Val d'Isère ein sensationelles Comeback gegeben. Allerdings traten wenig später die vom Knorpelschaden ausgelösten Probleme wieder auf. "Wenn es Tag für Tag immer schlechter und schlechter wird, kommt irgendwann ein Punkt, an dem es nicht mehr geht", sagte Svindal zuletzt dem norwegischen Fernsehsender TV2. Sollten die Schmerzen nicht irgendwann weg sein, erwäge er einen Verzicht auf den Rest der Saison und einen Neustart im kommenden Olympia-Winter, ergänzte er.

Doping-Skandal: IBU-Vorstand berät am 21. Januar in Antholz

Im Doping-Skandal um Russland will der Vorstand des Biathlon-Weltverbandes IBU am 21. Januar in Antholz erneut beratschlagen. Beim Weltcup in Ruhpolding am Freitag wurden die Teams informiert. Nach der Außerordentlichen Sitzung der Spitzenfunktionäre und nach den Weltcup-Wettkämpfen in Antholz soll es eine Pressekonferenz geben, zu der auch Athleten und Trainer eingeladen sind. Die Sportler sollen dann ihre Fragen direkt an den Vorstand stellen können.

Nachdem im zweiten McLaren-Report um mutmaßliches Staatsdoping in Russland insgesamt 31 russische Skijäger genannt worden waren, rumort es in der Biathlon-Szene gewaltig. Bisher sind nur die zurückgetretene Olga Wiluchina und Jana Romanowa von der IBU vorläufig gesperrt worden. Gegen 29 namentlich nicht bekannte Russen und ihren Verband laufen "formelle Untersuchungen". Eine fünfköpfige Expertengruppe aus fünf Nationen hatte die Indizien aus dem WADA-Bericht überprüft. Die IBU hatte sich deshalb am 22. Dezember 2016 in der Angelegenheit erstmals zur Außerordentlichen Vorstandssitzung getroffen.

Den Weltcup in Tjumen im März und die Junioren-WM in Februar in Ostrow hatten die Russen kurz vor Weihnachten selbst zurückgegeben. Die Athleten hatten sich zuletzt in Oberhof bei einem vom Franzosen Martin Fourcade, dem Tschechen Michal Slesingr und dem US-Amerikaner Lowell Bailey initiierten Treffen über die Entwicklungen ausgetauscht. Auch IBU-Generalsekretärin Nicole Resch war bei dem Treffen dabei gewesen. «Es war ein konstruktives Gespräch, in dem ich den Athleten den Status quo erklärt habe, und in welche Richtung es bei uns weitergeht, damit wir in diesem Fall auch rechtlich alles richtig machen», sagte sie nach dem Meeting in Thüringen.

Lindsey Vonn muss weiter auf Comeback warten

Ski-Rennläuferin Lindsey Vonn muss ihr geplantes Comeback möglicherweise verschieben. Der Grund: Es gibt zu viel Neuschnee im österreichischen Altenmarkt-Zauchensee. Deswegen wurde das Training am Donnerstag abgesagt, das Training am Freitag erst verschoben, dann auch abgesagt. Und so wackelt die für Samstag geplante Weltcup-Abfahrt. Laut Regularien muss im Vorfeld eines Rennens mindestens ein Training gefahren werden, um auch das Rennen starten zu können.

Der Internationale Skiverband FIS überlegt nun, die Abfahrt mit dem in der kommenden Woche in Garmisch-Partenkirchen angesetzten Super-G zu tauschen. Auch für die Nacht auf Samstag sind weitere Schneefälle vorhergesagt. Dass das Training am Morgen vor dem Rennen gefahren wird, gilt deshalb als wenig wahrscheinlich. Am Sonntag ist in Zauchensee überdies eine alpine Kombination geplant. Vonn will darin starten – falls das Rennen stattfindet. Allerdings nur im ersten Durchgang, einem Super-G. "Ich habe nicht allzu viel Training in den Beinen. Aber heute am Fahrrad habe ich stundenlang im Fernsehen Abfahrten angeschaut. Im Kopf bin ich fit und bereit", betonte die US-Amerikanerin, die verletzungsbedingt zuletzt im Februar 2016 ein Weltcup-Rennen bestritten hat.

Walter startet optimal in die Shorttrack-EM in Turin

Bianca Walter hat zum Auftakt der Shorttrack-Europameisterschaften in Turin sowohl über 500 als auch über 1.500 Meter die nächste Runde erreicht. Auf der längeren Strecke steht die Dresdenerin nach Platz zwei in ihrem Vorlauf am Freitag bereits im Halbfinale, auf der Sprintdistanz zog sie ohne Umweg als Drittplazierte über die Zeitregelung in das Viertelfinale am morgigen Samstag ein.

Weniger gut verlief der Einstieg in die Titelkämpfe für den Münchner Felix Spiegl. Er verpasste als Vierter um vier Zehntelsekunden den Einzug in das Halbfinale über 1.500 Meter. Dafür tröstete er sich über 500 Meter nach Platz zwei hinter dem für Ungarn startenden Shaoang Liu mit dem Erreichen des Viertelfinals. Bei den Europameisterschaften werden die Titel am Sonntag im Mehrkampf der Damen und Herren (jeweils 500, 1000, 1500 und 3000 m) sowie in beiden Staffeln vergeben.

