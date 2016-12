Neuer Termin für Damen-Riesenslalom von Courchevel

Die Weihnachtsgans muss schnell verdaut werden. Denn schon am 27. Dezember - und damit einen Tag früher als geplant - geht es für die Skirennläuferinnen weiter. Wie erwartet entschloss sich der Internationale Skiverband FIS, den am vergangenen Dienstag im französischen Courchevel abgebrochenen Riesenslalom der Frauen am 27. Dezember (9.45/13.00 Uhr) im österreichischen Semmering neu anzusetzen. Am dortigen "Zauberberg" werden außerdem am 28. Dezember ein Riesenslalom (10.30/13.30) und am 29. Dezember ein Slalom (15.00/18.00) stattfinden.