Wintersport-News vom Sonntag: Knieproblem bei Kufenflitzer Ihle

Eisschnelllauf-Weltcup: Ihle zum Abschluss nicht in Top Ten

Vizeweltmeister Nico Ihle aus Chemnitz ist bei seinem letzten Saisonrennen am Sonntag (12.03.2017) über 500 Meter nicht über den elften und damit vorletzten Platz hinausgekommen. Beim Weltcup-Finale der Eisschnellläufer in Stavanger kam der Chemnitzer nach Fehlern in der Startphase nur auf 35,19 Sekunden. In der Gesamtwertung fiel der beste deutsche Eissprinter noch vom dritten auf den sechsten Rang zurück. Dafür durfte er nur 3.500 Dollar Preisgeld in Empfang nehmen. " Beim Start waren meine Knie zu hoch, damit konnte ich nicht den geplanten Raumgewinn erzielen. Mit der Runde bin ich zufrieden. Die Saison ist zu Ende, das tut gut ", sagte der Sachse im ZDF.

Dai Dai Ntab " fliegt " auf den Thron

Seinen zweiten Streckensieg in Stavanger sicherte sich der Niederländer Dai Dai Ntab in 34,72 Sekunden. Da er tags zuvor in 34,93 Sekunden gleichfalls Schnellster war, entriss der Holländer dem Russen Ruslan Muraschow noch in letzter Sekunde den mit 12.000 Dollar dotierten Gesamt-Weltcup.