Ihle über 1.000 Meter auf dem Podium, Damen nicht unter den Top Ten

Im 1.000-Meter-Rennen hat Eisschnellläufer Nico Ihle gezeigt, was er drauf hat. Mit einer Gesamtzeit von 1:09,42 min schloss er das Rennen beim Weltcup-Finale in Stavanger als Dritter ab. "Ich habe mit dem Podestplatz geliebäugelt" , sagte er nach seinem Lauf. Trotzdem ärgerte sich der Sprinter am verpassten Top-3-Resultat im 1000-Meter-Gesamtweltcup, das er um nur vier Punkte verfehlte: "Das ärgert mich" . Nur der Sieger Kjeld Nuis (Niederlande, 1:08,76) und Vincent De Haitre aus Kanada (1:09,28) waren in Norwegen schneller als Ihle. Der Innzeller Joel Dufter erreichte Rang acht (1:09,77). Über die 1.000 Meter der Damen kamen die deutschen Eisschnellläuferinnen nicht über Rang 12 durch die Inzellerin Gabriele Hirschbichler (1:18,45) hinaus. Am schnellsten war dabei die US-Amerikanerin Heather Bergsma (1:14,86) vor Nao Kodaira aus Japan (1:14,90) und Karolina Erbanova aus Tschechien (1:15,22).