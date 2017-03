Wintersport-News vom Freitag: Schonach ist bereit

+++ Schonach ist bereit für das Kombi-Finale +++

Frühlingshafte 13 Grad sind in Schonach für das Wochenende prognostiziert, dennoch gibt es genügend Schnee, um am kommenden Wochenende das große Weltcup-Finale der Kombinierer über die Bühne zu bringen. Nach der obligatorischen Schneekontrolle durch den Weltverband FIS gab es grünes Licht.



"An der Schanze ist alles okay, und auch die Strecke wird top sein" , verspricht der Skiclub-Vorsitzende Gunter Schuster. Die Rundenlänge des Kurses werde allerdings nicht 2,5 Kilometer, sondern etwas weniger betragen. Dadurch könnten die Zuschauer aber die gesamte Strecke einsehen. Ob dies dann auch die Entscheidung über den Gewinn des Gesamtweltcups zwischen Trophäenverteidiger Eric Frenzel und Rekordweltmeister Johannes Rydzek ist, wird erst nach den beiden Weltcups am Wochenende in Oslo feststehen.

+++ Snowboard-WM: Ettel verpasst Halfpipe-Finale +++

Leylani Ettel

Snowboarderin Leilani Ettel hat bei der WM im spanischen Sierra Nevada erwartungsgemäß das Finale im Halfpipe-Wettbewerb verpasst. Die 15 Jahre alte Schülerin aus Pullach kam in der Qualifikation auf Platz 23 unter 31 Starterinnen und verfehlte die Top 6 damit deutlich. Titelverteidigerin Cai Xuetong aus China gewann die Quali souverän. Das Finale der besten 6 wird am Samstagabend ausgetragen.

+++ Junioren-WM: Weidle in der Kombi ausgeschieden +++

Ski-Rennläuferin Kira Weidle ist bei der Junioren- WM im schwedischen Are auch in der Alpinen Kombination leer ausgegangen. Die 21-Jährige aus Starnberg, nach dem Super-G noch Siebte, schied im Slalom aus. Nach Bronze zum Auftakt in der Spezial-Abfahrt war sie im Super-G am Donnerstag nur auf Rang 13.

+++ Start russischer Paralympics-Athleten in Pyeongchang 2018 nicht unmöglich +++

Die russischen Behindertensportler dürfen nach ihrem Ausschluss von Rio de Janeiro 2016 auf einen Start bei den Winter-Paralympics in Pyeongchang 2018 hoffen. Nach Angaben von Sir Philip Craven, dem Präsidenten des Internationalen Paralympischen Komitees ( IPC ), ist eine Teilnahme in Südkorea möglich, wenn das Russische Paralympische Komitee ( RPC ) vor den Winterspielen " die Wiederaufnahme-Kriterien komplett " erfüllt. " In diesem Fall wird das IPC die Suspendierung mit sofortiger Wirkung aufheben. Die Tür für die Teilnahme der russischen Paralympics-Athleten an Pyeongchang ist sicherlich nicht geschlossen ", sagte Craven am Rande eines Treffens in Bonn. Nach Angaben von Andy Parkinson, dem Vorsitzenden der IPC-Taskforce, wird es entscheidend für die Wiederaufnahme des RPC sein, dass die Russische Anti-Doping-Agentur ( RUSADA ) die Kriterien der Welt-Anti-Doping-Agentur ( WADA ) erfüllt. Als positiv wurde am Rande des Treffens gewertet, dass Russlands Staatspräsident Wladimir Putin jüngst das Versagen des bisherigen Systems im Kampf gegen Doping in Russland eingestanden hatte.

sst/sid/dpa | Stand: 10.03.2017, 13:56