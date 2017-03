Wintersport-News vom Donnerstag: Rodel-Ass warnt vor Olympiabahn

+++ Rodlerin Hüfner befürchtet Unfälle auf Olympiabahn +++

Rennrodel-Weltmeisterin Tatjana Hüfner hat vor einem weiteren tragischen Unfall auf einer Olympiabahn gewarnt. Nach der internationalen Trainingswoche und dem Weltcup in Pyeongchang im Februar mahnte die 33-Jährige im Gespräch mit der Tageszeitung "neues deutschland" ( Freitagausgabe ): "Wer falsch aus der Kurve neun kommt, trifft hart auf die Bande und verliert den Kontakt zum Eis. Die Bande ist zudem ziemlich niedrig, und man wird doch sehr hoch ausgehoben."

Alpensia Sliding Center in Pyeongchang

Dabei werden Erinnerungen an den 2010 auf der Olympiabahn im kanadischen Whistler tödlich verunglückten Georgier Nodar Kumaritaschwili wach. Er war am Eröffnungstag der Winterspiele von Vancouver aus der Bahn geschleudert worden. "Man muss ja nicht warten, bis etwas passiert" , sagte Hüfner. Bundestrainer Norbert Loch hat die Bedenken der Athleten bereits an den Weltverband weitergegeben und ist zuversichtlich, "dass es nun Nachbesserungen geben wird" .

+++ Dopingfall Johaug: Verband trägt Prozesskosten +++

Therese Johaug sitzt gerade eine Dopingsperre ab.

Im Streit um die Dopingsperre von Therese Johaug will der norwegische Skiverband die Kosten für den vom Weltverband FIS gegen die Langläuferin angekündigten Berufungsprozess vor dem Internationalen Sportgerichtshof ( CAS ) übernehmen. Die Staffel-Olympiasiegerin von 2010 war nur zu einer 13-monatigen Sperre verurteilt worden, nachdem sie auf Anraten ihres Arztes eine Lippencreme gegen Sonnenbrand benutzt hatte, die das Steroid Clostebol enthält. Die Regelsperre bei Dopingvergehen beträgt zwei Jahre. Die FIS hält das Urteil daher für zu gering und will es vor dem CAS anfechten.

+++ Shorttracker mit verhaltenen Zielen zur WM +++

Shorttrackerin Anna Seidel hat sich nach einer schweren Verletzung zurückgekämpft.

Die deutschen Shorttracker um Hoffnungsträgerin Anna Seidel starten mit verhaltenen Zielen in die am Freitag (10.3.2017) beginnende Weltmeisterschaft in Rotterdam/Niederlande. Für das Trio der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft ( DESG ), zu dem neben Seidel ihre Dresdner Teamkollegen Bianca Walter und Christoph Schubert zählen, ist der Saisonhöhepunkt nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang.



"Ich will wieder ins Wettkampfgeschehen zurückfinden. Aber ohne Druck, was Platzierungen betrifft" , sagte Seidel, die sich nach einer schweren Verletzung zurück zu alter Form kämpft. Die 18-Jährige hatte sich im vergangenen Juni bei einem Sturz den zwölften Brustwirbel gebrochen und Bänderrisse zugezogen. Bei einer anschließenden Operation wurden ihr vier Schrauben und zwei Stäbe zur Stabilisierung eingesetzt. "Sie hat zuletzt gute Ansätze gezeigt, kann logischerweise aber noch nicht daran anknüpfen, wo sie letztes Jahr war" , sagte Leistungssportreferent Matthias Kulik. Wie für Seidel sind die Medaillen auch für Walter und Schubert im Normalfall außer Reichweite, bereits ein Finaleinzug würde die Zielstellung übertreffen.

+++ Junioren-WM: Ein Tag ohne deutsche Medaillen +++

Nachwuchsrennläuferin Kira Weidle

Nach Bronze zum Auftakt gab es am zweiten Wettkampftag der Junioren- WM im schwedischen Are keine weitere Medaille für den Deutschen Skiverband ( DSV ). Im Super-G hatte Meike Pfister (Krumbach) 2,77 Sekunden Rückstand auf Siegerin Nadine Fest aus Österreich und landete damit als beste Deutsche auf Rang 13. Kira Weidle (Starnberg/+3,50), am Mittwoch noch Abfahrtsdritte, erreichte den 19. Platz.



Auch bei den Junioren hatten die Deutschen mit den vorderen Plätzen nichts zu tun: Georg Hegele vom SC Bergen landete als bester Deutscher auf Rang 24. Gold sicherte sich der Franzose Nils Alphand, Sohn des früheren Kitzbühel-Siegers Luc Alphand, hauchdünn vor dem Österreicher Raphael Haaser (0,01 Sekunden zurück).

