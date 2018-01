Wintersport kompakt - Deutsche Snowboarderinnen überzeugen

Biathlon-Finale in Tjumen weiter auf der Kippe

Biathlon im russischen Tjumen. (Archiv)

Das Weltcup-Finale der Biathleten im russischen Tjumen ist weiterhin fraglich. Wie der Weltverband IBU am Freitag (26.01.2018) mitteilte, wird auf einer Vorstandssitzung während der Olympischen Spiele entschieden, ob die geplanten Rennen (22. bis 25 März) in der westsibirischen Stadt ausgetragen werden. Grund dafür ist der russische Dopingskandal. Als Konsequenz aus den Dopingenthüllungen um die Winterspiele 2014 in Sotschi war dem russischen Verband RBU bereits die WM 2021 sowie der Weltcup in der vergangenen Saison in Tjumen entzogen worden.



Zudem berät die IBU-Führung auch über die Durchführung oder Verlegung der Wettbewerbe im zweitklassigen IBU-Cup in Uvat (9. bis 11. März) und Chanty-Mansijsk (13. bis 17. März).