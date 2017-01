Rodeln & Ski alpin

Bob - Goldener Medaillenregen in Winterberg?

Auch 2017 findet in Winterberg wieder ein Bob-Weltcup statt.

Sahnen die deutschen Bob-Fahrer am Wochenende doppelt ab? Der Weltcup in Winterberg zählt als Weltcup und Europameisterschaft und die deutschen Piloten um Zweier-Weltmeister Francesco Friedrich gehen als große Favoriten in die Rennen.



Der 26-Jährige und seine Teamkollegen sind eindrucksvoll in diesen schwierigen vorolympischen Winter gestartet. Die Form auch mit Blick auf die Heim-WM am Königssee im Februar stimmt. Friedrich (Oberbärenburg) holte im kleinen Schlitten zwei souveräne Siege. Im Viererbob hat sich überraschend Johannes Lochner (Stuttgart) als Hoffnungsträger in Stellung gebracht. Noch vor der Saison galt er eher als Nummer drei hinter Friedrich und Nico Walther (Oberbärenburg), doch nach Rang drei auf der schwierigen Bahn in Whistler und seinem Sieg in Altenberg ist er plötzlich bester Deutscher in der Königsdisziplin.

Bei den Damen gibt es aktuell keine Medaillenanwärterin. Bundestrainer Spies hofft, dass die Formkurve bei Mariama Jamanka (BRC Thüringen), Christin Senkel (Erfurt) und Stephanie Schneider (Oberbärenburg) ansteigt.