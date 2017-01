Wintersportmeldungen vom Samstag - Podestplatz beim Skeleton

Skeleton-Piloten auf den Plätzen drei, vier und fünf

Einen Tag nach dem Dreifachsieg der deutschen Skeleton-Frauen haben auch die Männer auf der WM-Bahn am Königssee überzeugt. Vier Wochen vor den Weltmeisterschaften an gleicher Stelle fuhr der Winterberger Alexander Gassner beim Heimweltcup als Dritter erstmals in seiner Karriere auf das Podium. Axel Jungk aus Oberbärenburg und der Oberhofer Christopher Grotheer komplettierten beim Sieg des Russen Alexander Tretjakow mit den Plätzen vier und fünf das gute Ergebnis des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland ( BSD ). Optimismus verbreitet das Ergebnis Gassners: "Wir bewegen uns in der Bahn schon im sehr guten Bereich, müssen am Start noch etwas arbeiten. Dann könnte es auch für ganz oben reichen" , sagte der Drittplatzierte.

Eisschnelllauf: Pechstein sagt in Berlin die 1.500 Meter ab

Claudia Pechstein hat ihren für Samstag geplanten Start über 1.500 Meter beim Heim-Weltcup der Eisschnellläufer in Berlin abgesagt. Zuletzt hatte die fünfmalige Olympiasiegerin über Probleme im Oberschenkel geklagt, die besonders bei schnellen Bewegungen akut werden könnten. Deshalb verzichtet sie "aus ärztliches Anraten" auf die 1.500 Meter und nimmt nur die 3.000 Meter am Sonntag in Angriff. Welche Konsequenzen ihr Verzicht auf einen deutschen Startplatz für die Mehrkampf-WM in Hamar Anfang März hat, ist derzeit noch nicht absehbar.

Eisschnelllauf: Dannhauer in Berlin verbessert

Die deutsche Sprint-Meisterin Judith Dannhauer aus Erfurt hat sich am zweiten Tag des Eisschnelllauf-Weltcups in Berlin gesteigert. Die 34-Jährige lief über 500 m in 39,04 Sekunden auf den elften Rang und war dabei knapp drei Zehntelsekunden schneller als tags zuvor. Damit erzielte sie ihre beste Weltcup-Platzierung nach der einjährigen Babypause. Der Sieg ging erneut an die Japanerin Nao Kodaira (37,57) vor der Tschechin Karolina Erbanova (38,28) und Heather Bergsma aus den USA (38,43).