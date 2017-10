Das Olympische Feuer ist 109 Tage vor Eröffnung der Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar 2018) im Heiligen Hain des antiken Olympia in Griechenland entzündet worden. Bei bedecktem Himmel mit Regenschauern konnte die Flamme nicht wie üblich mit Sonne und einem Hohlspiegel entzündet werden. Stattdessen wurde das bei einer Probe entzündete Ersatzfeuer verwendet.

Griechischer Wintersport-Exot erster Fackelträger

Apostolos Angelis trägt als Erster die Fackel

Der griechische Biathlet und Ski-Langläufer Apostolos Angelis ist der erste Fackelträger. Er erhielt die Fackel nach der traditionellen Lichtzeremonie von der griechischen Schauspielerin Katerina Lehou und schwärmte: "Es ist mir eine große Ehre, erster Fackelträger der Olympischen Winterspiele 2018 zu sein."



Der 24-Jährige fiebert seinen zweiten Olympischen Spielen entgegen. Nach Platz 74 im Sprint vor vier Jahren in Sotchi wird Angelis auch in Pyeongchang an den Start gehen und das Feuer bewundern können.



Als erster Sportler aus dem Olympia-Gastgeberland Südkorea übernahm dann Fußballer Park Ji-sung die Fackel. Der 36-Jährige stand in seiner Karriere unter anderem bei Manchester United und Eindhoven unter Vertrag und ist der erfolgreichtste südkoreanische Fußballer aller Zeiten.

Langer Weg bis Pyeongchang

Die Flamme wird nach einigen Kilometern auf griechischem Terrain am 30. Oktober auf dem Akropolis-Hügel ankommen und einen Tag später an das Organisationskomitee "PyeongChang 2018" übergeben werden. Im Gastgeberland geht die Fackel am 1. November auf Reisen. Bis zur Eröffnung der Winterspiele am 9. Februar soll das Olympische Feuer quer durch das Land reisen. Geplant ist, dass die Flamme von etwa 7.500 Läufern durch 17 Städte und Provinzen der Republik Korea getragen wird.