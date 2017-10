Wintersport-News vom Mittwoch

Thema in: Das Erste, Sportschau, 04.-07.01.18.

Big Air in Kopenhagen wegen Zuschauermangel abgesagt

Elena Koenz (SUI) beim Big Air in Möchengladbach

Geringes Interesse an den Tickets hat für die erste Absage einer Weltcup-Veranstaltung im Olympiawinter gesorgt. Das Big-Air-Event in Kopenhagen wurde zehn Tage vor dem geplanten Start von den Organisatoren abgesagt. Dort sollten die besten Freeskier und Snowboarder am 3. und 4. November durch die Lüfte fliegen. Nun startet die Saison für die Snowboarder am 11. November in Mailand, die Freeskier heben dann eine Woche später ab.

Stand: 25.10.2017, 15:24