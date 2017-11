Die letzten Tickets für das Saisonhighlight im Februar 2018 in Südkorea werden bei einem Qualifikationsturnier im tschechischen Plzen vom 5. bis 10. Dezember vergeben. Dafür wollen die Teams nun in St. Gallen (bis 25. November) Selbstvertrauen tanken. Bei den Männern geht das Team um Skip Alexander Baumann (Schwenningen) an den Start, bei den Frauen führt Daniela Jentsch (Füssen) die Mannschaft des Deutschen Curling-Verbandes an.

" Das ist natürlich schon eine spezielle Situation, denn es ist nicht leicht, zwei so wichtige Turniere kurz hintereinander zu spielen und bei beiden Bestleistungen abrufen zu können ", sagte Herren-Coach Martin Beiser, der seinem Team um Skip Alexander Baumann, Manuel Walter, Daniel Herberg, Ryan Sherrard und Sebastian Schweizer eine insgesamt gute Vorbereitung bescheinigte.

Platz sieben sichert WM-Ticket

Auch die Damen sind mit ihrem neuen Trainer Jonathan Tyre optimistisch. " Mit Sicherheit ist die EM nicht nur für uns auch eine Top-Vorbereitung unter besten Bedingungen auf die dann folgende Olympia-Qualifikation. Aber die EM hat den gleichen hohen Stellenwert. Schließlich wollen wir Deutschland für die WM qualifizieren und möglichst in beiden Turnieren unser bestes Curling zeigen ", erklärte Skip Daniela Jentsch.