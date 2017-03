Deutsche Curling-Damen behalten Olympia im Visier

Die deutschen Curling-Damen haben am dritten WM-Tag in Serie einen Sieg gefeiert. Bei den Spielen am Dienstag gab es aber auch eine Niederlage. Bei den Titelkämpfen in China kassierten die Deutschen zunächst ein 4:8 gegen Russland, im zweiten Spiel des Tages wurde dann Italien 7:5 besiegt.

Jeweils drei Steine zur Entscheidung

Jubel bei den Damen um Skip Daniela Jentsch.

Die Vorentscheidung in dem Duell gelang den Russinnen mit drei gelegten Steinen im siebten End zur 7:3-Führung. Gegen Italien lagen die deutschen Damen um Skip Daniela Jentzsch nach dem neunten End von 4:5 hinten. Mit drei Steinen im zehnten End konnten sie das Spiel aber noch drehen.

Aktuell Rang sieben

Nach dem vierten Wettkampftag bei drei Siegen und vier Niederlagen und haben damit die Chance auf einen vorderen Tabellenplatz gewahrt. Im Klassement rangiert die Auswahl auf dem geteilten siebten Platz. Angeführt wird die Tabelle von Kanada, dem einzigen Team bei der WM, das bisher noch ohne Niederlage ist. Das Ziel von Jentsch und Co. ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2018. Dafür ist vermutlich ein Rang unter den besten Fünf nötig. Die Vorrunde geht noch bis Donnerstag, die WM endet am Sonntag.

Die bisherigen Spiele der Deutschen

Schweiz - Deutschland 7:5

Deutschland - Kanada 2:6

Südkorea - Deutschland 6:10

Deutschland - Schweden 4:6

Deutschland - China 10:7

Russland - Deutschland 8:4

Italien - Deutschland 7:5