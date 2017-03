Curling-Damen besiegen WM-Gastgeber

Die deutschen Curling-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Peking ihren zweiten Sieg eingefahren. Am Montag besiegte das Team um Skip Daniela Jentsch (Füssen) Gastgeber China mit 10:7 nach Extra-End. Zuvor hatte die deutsche Auswahl mit 4:6 gegen Schweden verloren. Das deutsche Team verbesserte sich durch den Sieg gegen China auf den sechsten Rang nach fünf Spielen.

"Weiter alles in der eigenen Hand"

Bundestrainer Lips: "Als Einheit funktioniert"

"Gegen China hat das Team sehr gut als Einheit auf dem Eis funktioniert", sagte Bundestrainer Thomas Lips. "Ein unglaublich wichtiger Sieg, weil wir mit zwei Punkten weiter alles in der eigenen Hand haben, hier ein gutes WM-Ergebnis zu erzielen." Die WM in China geht noch bis zum kommenden Sonntag.



Ziel der deutschen Mannschaft bei der WM ist das Ticket für die Winterspiele im nächsten Jahr in Pyeongchang/Südkorea. Dafür ist voraussichtlich ein Platz unter den ersten Fünf nötig. Sollte es dem Team nicht gelingen, sich direkt für Olympia zu qualifizieren, gäbe es beim Olympic-Qualifier-Wettkampf im Dezember eine weitere Chance.

dpa/sid | Stand: 20.03.2017, 16:04