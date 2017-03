Snowboard und Freestyle - WM in der Sierra Nevada

Die ersten Medaillen sind vergeben, die deutschen Snowboarder aber haben bei den Weltmeisterschaften in der spanischen Sierra Nevada fast erwartungsgemäß bislang keine Rolle gespielt. In den Disziplinen Slopestyle, Halfpipe und Snowboardcross schieden die Starter von Snowboard Germany bereits in der Qualifikation oder vorzeitig in der K.o. -Runde aus. Die Wettbewerbe dauern für die Snowboarder noch bis Freitag. Es stehen noch jeweils ein Parallel-Riesenslalom, Parallel-Slalom und Big Air-Wettbewerb auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag werden dann beim Weltcup in Winterberg jeweils noch zwei Parallelslaloms ausgetragen. Die Freestyler sind am Samstag bei der WM im Skicross und am Sonntag beim Slopestyle gefordert. (Die Entscheidungen bei der Snowboard- und Freestyle- WM können Sie am 14./17./18. und 19. März im Livestream und im ERSTEN mitverfolgen.)