Ski Vertical Up Tour: Steiler Anstieg in Gröden

Sportschau.de | 02.02.2018 | 00:53 Min. | Verfügbar bis 02.02.2019 | Das Erste

Sechs Weltcup-Strecken, vier Länder, 5.000 Höhenmeter und 85 Prozent Steigung - das bietet die Ski Vertical Up Tour. Ziel ist es, die originalen Abfahrts-Strecken so schnell wie möglich zu bezwingen - aber von unten nach oben. Ob zu Fuß oder per Ski - beides ist erlaubt.