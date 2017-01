Luft nach oben - mit Laura Dahlmeier auf den Piz Badile

Sportschau | 01.01.2017 | 28:57 Min. | Verfügbar bis 01.01.2018 | Das Erste

Was macht eine der besten Biathletinnen der Welt im Sommer in den Schweizer Alpen? Laura Dahlmeier klettert - gemeinsam mit ARD-Langlaufexperte Peter Schlickenrieder auf einer spektakulären Tour. Die Reportage in voller Länge.