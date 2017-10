Die Wintersport-Saison nimmt Anlauf

Sportschau | 24.10.2017 | 00:44 Min. | Verfügbar bis 24.10.2018 | Das Erste

Die alpinen Skifahrer machen am Wochenende den Anfang: In Sölden startet der Weltcup mit dem Riesenslalom der Herren und Damen. Und auch die anderen Disziplinen stehen in den Startlöchern. Sportschau.de gibt einen Überblick, wann es wo los geht.