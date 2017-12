"Ski am Limit" mit Felix Neureuther

Sportschau.de | 27.12.2017 | 02:05 Min. | Verfügbar bis 27.12.2018 | Das Erste

"Ski am Limit" ist ein Film über Geschwindigkeit, Sprünge, Millisekunden, Präzision, Höhen und Tiefen, Frustration und Erleichterung. Die Doku, die unter anderem Felix Neureuther begleitet, läuft am 30.12.2017 um 19.15 Uhr in der ARD-Sportschau.