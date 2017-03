Sturzpech bei Snowboardcrossern

Bei den Herren hatten sich vier Aktive des DSV für die Entscheidung qualifiziert. Ausrufezeichen setzten nur Martin Nörl vom SV Adlkofen und Sebastian Pietrzykowski vom WSV Eibingen, die beide das Viertelfinale erreichten. Im Damenlauf war keine deutsche Fahrerin am Start.

Stürze der deutschen Viertelfinalteilnehmer

Pietrzykowski hatte sich über den Europacup für WM qualifiziert. Obwohl der 18-Jährige noch nie zuvor im Weltcup aktiv war, konnte er sich im Achtelfinale als Zweitplatzierter durchsetzen. Im Viertelfinale schied er aber nach einer Kolission vor einem Step Down aus. Nörl hatte es in seinem ersten Lauf mit dem Weltcupführenden Omar Visintin aus Italien zu tun. Der 22-Jährige zeigte eine starke zweite Rennhälfte und gewann den Achtelfinallauf. Nach einem mäßigen Start kam er in der Steilkurve zu Sturz und hatte keine Chance mehr auf das Weiterkommen. "Ich bin schwer enttäuscht" , sagte Nörl nach dem Lauf. Einziger Trost für die Beiden: Auch der Titelverteidiger Luca Matteotti aus Italien schied im Viertelfinale aus. Den Titel sicherte sich der Franzose Pierre Vaultier vor dem Spanier Lucas Eguibar und Alex Pullin aus Australien.

Berg und Beckhaus in der ersten Runde ausgeschieden

Die am Tag zuvor sehr aufgeweichten Strecken waren trotz frühlingshaften Temperaturen beim Wettbewerb der Snowboardcrosser besser geworden. Jetzt stellte die harte und schnelle Piste eine Herausforderung für die Läufer dar. Zwei deutsche Snowboarder mussten sich deshalb bereits nach dem Achtelfinale von diesem WM -Lauf verabschieden. Paul Berg aus Konstanz und der Miesbacher Leon Beckhaus schieden aus, weil sie den Kurs nicht ohne Sturz absolvieren konnten.

Berg musste im ersten Heat des Achtelfinales ausgerechnet gegen den Sieger der Qualifikation und den späteren Sieger Pierre Vaultier ran. Der Franzose setzte sich klar als Laufbester durch. Berg stürzte, kam deshalb nur als Letzter ins Ziel und war somit ausgeschieden. Beckhaus startete im Achtelfinale im vierten Heat unter anderem gegen den Titelverteidiger Luca Matteotti aus Italien. Doch weniger die starke Konkurrenz, sondern ein Sturz auf der schwierigen Strecke brachte den 19-jährigen aus dem Konzept,.

Damenrennen ohne deutsche Beteiligung

Hanna Ihedioha aus Dingolfingen hatte die Qualifikation nicht überstanden. Lindsey Jacobellis aus den USA holte sich ihren fünften Titel. Silber gewann die Französin Chloe Trespeuch, Bronze holte sich die Italienerin Michaela Miooli.

BR/dpa/sid | Stand: 12.03.2017, 13:38