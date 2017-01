Snowboard im Livestream - Parallel-Slalom aus Bad Gastein

10.01.2017 | 01:30:00 Min. | Verfügbar bis 10.01.2017 | Das Erste

Jahresauftakt für die alpinen Snowboarder. Am 10. Januar steht in Bad Gastein der Parallel-Slalom an. Beim letzten Weltcup 2016 fuhren die Deutschen klar am Podest vorbei. Ob es im ersten Weltcup des neuen Jahres besser läuft: Hier im Livestream.