Freestylerin Mittermüller - Olympia als Endakkord

Es ist noch keine fünf Wochen her, da befürchtete Silvia Mittermüller, dass nun alles aus sein könnte. Sie war beim Training in Colorado mit einem anderen Snowboarder zusammengeknallt und auf ihr im Oktober operiertes rechtes Knie gefallen. " Ich erinnere mich nur, dass ich vor Schmerzen schrie ", berichtete sie am Freitag (10.03.17) in einem Interview. Als sie im Rettungsschlitten lag, fragte sie sich: " War es das? Mit der Saison. Mit Olympia. Mit dem Snowboarden. "

Positiv überrascht von sich

Silvia Mittermüller

Nein! Am Donnerstag versuchte Mittermüller bei der Snowboard-WM in der spanischen Sierra Nevada, das Finale im Slopestyle zu erreichen, aber es gelang ihr nicht. Die 33-jährige Münchnerin, die in der Welt zu Hause ist, hat in dieser Disziplin 2016 als erste Deutsche im Weltcup gewonnen. Doch nach der überstandenen Meniskus- und Kreuzbandverletzung war bei ihrem ersten Wettkampfeinsatz nicht mehr drin als Rang 15. Dennoch war Mittermüller " positiv überrascht, dass ich das überhaupt gemacht habe ." Der Parcours war derart heftig, dass sie vorher überlegt hatte, ob sie ihn sich überhaupt antun sollte. Und sie scheint auf dem besten Weg zu alter Stärke, so sieht es zumindest der DSV in einer Mitteilung. Immerhin war Mittermüller vor ihrer Teamkollegin Nadja Flemming, gelandet. Die 21-Jährige kam bei ihrer ersten WM auf Rang 17.

Ziel: die Olympischen Spiele

Mittermüller hört viel auf ihren Bauch, auf ihr Gefühl, wenn das nicht stimmt, startet sie lieber nicht. Aber die Münchnerin ist auch eine Kämpferin und hat sich durchgebissen. Sie braucht Punkte für die Weltrangliste, im kommenden Jahr will sie zu den Olympischen Spielen nach Pyeongchang. Das wird knapp, denn sie hat bisher alle Weltcup-Wettbewerbe verpasst, die zur Qualifikation zählen. Nächste Woche geht sie bei der WM in Spanien noch im Big Air an den Start.

" Professionelle Nomadin "

Silvia Mittermüller

Seit Jahren ist sie die beste deutsche Freestyle-Snowboarderin. Lange war sie eine, wie sie es nennt, " professionelle Nomadin ", sie lebte mehr oder weniger in den Tag hinein. Aus einem Abitur mit der Note 1,5 und Plänen von einem Medizinstudium wurde nichts. Mittermüller fuhr und fährt Snowboard, weil es ihr " unfassbar " Spaß macht und sie " erfüllt ", wie sie oft betont. Snowboard zu fahren, das ist in der Tat ihr Leben, etwas Sprituelles, mehr Berufung als Beruf. 2014 hatte sie die Teilnahme in Sotschi wegen eines Achillessehnenriss verpasst. Aber nun soll es klappen.

Frieden finden im Team

Für ihr Ziel hat sich die 33-Jährige angepasst: Mitglied in einem Kader, Förderung durch den Verband, ein Trainer, dazu eine Stelle bei der Bundeswehr – klingt spießig. " Das Unkonventionelle, Verrückte geht mir schon ein bisschen ab ", gesteht sie mit einem Augenzwinkern. Aber sie sieht die Vorteile: Sie muss sich keine Gedanken mehr machen über Fragen wie " Wo schlafe ich heute Nacht? Wie soll ich das bezahlen? " Und warum will sie, unbedingt zu den Olympischen Spielen? " Weil Snowboarden mehr ist als Wettkämpfe ", weil bei den Winterspielen alles so " nationengetrieben ist ", erklärt die Snowboarderin. Und: Sie hat einfach Lust drauf. " Es ist die letzte Möglichkeit, das letzte Puzzlestück im globalen Snowboarden noch mitzunehmen ", so Mittermüller. Dass sie sich dafür in ein Team einbinden muss, " ist wie eine Art Frieden zu finden nach vielen langen Jahren als wilde Einzelnomadin ». Olympia, sagt sie, die sich zum Entspannen gerne an ein Klavier setzt, das wäre schon ein " schöner Endakkord ".

Stand: 10.03.2017, 12:22