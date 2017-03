Parallel-Riesenslalom abgesagt

Wann das Rennen mit insgesamt acht deutschen Teilnehmern nachgeholt wird, will die Jury am Mittag entscheiden. Die Sportler von Snowboard Germany rechnen sich in dem Wettkampf Medaillenchancen aus. Bislang gibt es bei den gemeinsamen Titelkämpfen von Snowboardern und Ski-Freestylern noch keine Medaille für Deutschland.

Medaillenchance verschoben

Eigentlich wollten die alpinen Raceboarder im Parallel-Riesenslalom endlich den Bann brechen. "Wir haben sehr realistische Medaillenchancen", sagte Patrick Bussler. Der 32-Jährige ist mit seiner achten WM-Teilnahme der erfahrenste Starter im Team. In dieser Weltcup-Saison waren bei den Damen Ramona Hofmeister und Carolin Langenhorst bereits aufs Podium gefahren, auch Selina Jörg überzeugte mit drei Top-Ten-Rängen. Bei den Herren war Stefan Baumeister einmal Dritter geworden. "Es muss nicht viel schiefgehen, dann können wir mit Medaillen rechnen", meinte Bussler.

Am Mittwoch folgt der Parallel-Slalom als letzte realistische Medaillen-Chance für die Snowboarder. Sorgen bereitet das Wetter, das nach einer sonnigen ersten Woche umschlug und schon den Boardercrossern leichten Schneefall bescherte. "Hoffentlich haben wir keinen Regen oder Nebel", sagte Bussler.

Stand: 14.03.2017, 11:18