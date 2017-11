Mittermüller 21. bei Big-Air-Premiere

Mittermüller, die zum ersten Mal in ihrer Karriere bei einem Big-Air-Weltcup am Start war, kam beim stark besetzten Saisonauftakt in Italien nicht über 36,75 Punkte hinaus. Auf der Rampe, direkt neben dem Tree of Life auf dem Gelände der Weltausstellung 2015, hatte die 34-jährige Münchnerin Probleme mit dem Speed.

"Die Geschwindigkeit war schwer einzuschätzen. Ich bin im ersten Run gestürzt und habe dann im zweiten nur einen 360er gemacht, um wenigstens ein Ergebnis zu haben. Ich brauche Punkte für Olympia. Das habe ich geschafft. Ich weiß, dass ich bessere Tricks drauf habe, aber ich wollte dann nicht mehr zu viel riskieren" , erklärte Mittermüller.

Der Sieg in Mailand ging an die Vorjahressiegerin, die amtierende Weltmeisterin Anna Gasser aus Österreich. Bei den Herren - ohne Starter des deutschen Snowboardverbands - gewann Vizeweltmeister Chris Corning aus den USA .

Erst Peking, dann Mönchengladbach

Bereits in zwei Wochen geht es im Big Air in Peking um die nächsten Punkte, am 2. Dezember ist der Weltcup nach seinem Debüt im vergangenen Jahr zum zweiten Mal zu Gast in Mönchengladbach.

red/sid | Stand: 12.11.2017, 09:49