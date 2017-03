Team-Gold für Crosser aus Frankreich und USA

Nach den verpassten Spitzenplätzen in den Einzelrennen sind die deutschen Boardercrosser bei der WM auch im Mannschaftswettbewerb leer ausgegangen. Die beiden Duos von Snowboard Germany schieden am Montag (13.03.17) jeweils in der ersten K.o.-Runde aus. Während Paul Berg und Martin Nörl in ihrem Viertelfinale erst im Fotofinish scheiterten, hatten Leon Beckhaus und Sebastian Pietrzykowski nach einem Sturz keine Chance auf den Einzug in die Vorschlussrunde. Gold bei den Männern gewann Team USA 1 mit dem zweimaligen WM-Dritten Nick Baumgartner und Hagen Kearney vor Spanien 1 und Kanada 1.

Kein deutsches Damenteam

In der Damen-Konkurrenz waren keine Deutschen am Start. Bei den Frauen siegte Team Frankreich 1, für das die zweimalige WM-Zweite Nelly Moenne-Loccoz und ihre Partnerin Chloe Trespeuch, am Vortag im Einzel ebenfalls WM-Zweite, an den Start gingen. Silber und Bronze holten Team Frankreich 2 sowie Team USA 1 mit Einzelweltmeisterin Lindsey Jacobellis.

Realistische Chancen im Parallel-Riesenslalom

Patrick Bussler

Am Dienstag wollen die alpinen Raceboarder im Parallel-Riesenslalom den Bann brechen. "Wir haben sehr realistische Medaillenchancen", sagte Patrick Bussler. Der 32-Jährige ist mit seiner achten WM-Teilnahme der erfahrenste Starter im Team. In dieser Weltcup-Saison waren bei den Damen Ramona Hofmeister und Carolin Langenhorst bereits aufs Podium gefahren, auch Selina Jörg überzeugte mit drei Top-Ten-Rängen. Bei den Herren war Stefan Baumeister einmal Dritter geworden. "Es muss nicht viel schiefgehen, dann können wir mit Medaillen rechnen", meinte Bussler.

Am Mittwoch folgt der Parallel-Slalom als letzte realistische Medaillen-Chance für die Snowboarder. Sorgen bereitet das Wetter, das nach einer sonnigen ersten Woche umschlug und schon den Boardercrossern leichten Schneefall bescherte. "Hoffentlich haben wir keinen Regen oder Nebel", sagte Bussler.

dpa/sid | Stand: 13.03.2017, 13:47