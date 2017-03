Sandbech und Gasser holen Gold im Big Air

Sandbech, 2014 Olympiazweiter im Slopestyle, setzte sich in einer spannenden Männerkonkurrenz gegen Chris Corning (USA) und Marcus Kleveland (Norwegen) durch. Titelverteidiger Roope Tonteri aus Finnland wurde undankbarer Vierter. Sandbech zeigte nicht nur die schwierigsten Tricks. Er blieb auch sturzfrei.

Gasser sorgt für Weltpremiere

Bei den Damen wurde Anna Gasser aus Österreich ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. Schon nach zwei Durchgängen lag die 25-Jährige aus Villach vorne. Im dritten Versuch setzte sie dann noch einen drauf: Als erster Frau überhaupt glückte ihr ein "Backside Double Cork 1080" - ein Trick, für den sie die Traumpunktzahl 100 erhielt. Enni Rukajarvi aus Finnland) gewann die Silbermedaille. Bronze ging an die Norwegerin Silje Norendal. Die Kanadierin Laurie Blouin, hier in der Sierra Nevada Weltmeisterin im Slopestyle, hatte mit ihrem letzten Sprung noch die Möglichkeit, in die Medaillenränge zu kommen. Sie konnte ihren Sprung aber nicht stehen und verpasste das Podium.

Silvia Mittermüller (München) hatte das Finale in der Qualifikation am Donnerstag knapp verpasst. Die 33-Jährige erreichte mit 80,00 Punkten den sechsten Rang in ihrer Vorrunden-Gruppe. Nur die jeweils ersten Fünf der beiden Gruppen stiegen ins Finale auf. Dafür fehlten ihr gerade mal 2,00 Punkte. Nadja Flemming (Röhrmoos) erreichte einen für sie respektablen 19., Maximilian Preissinger (Starnberg) den 35. Platz.

