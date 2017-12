Für den 26-Jährigen vom SC Konstanz war es bereits der zweite Weltcupsieg seiner Karriere. In der Saison 2013/2014 hatte er in La Molina schon ein Rennen gewonnen. Berg knackte damit natürlich auch die Olympianorm. Dies schafften auch Konstantin Schad (Miesbach) und Martin Nörl (Adlkofen).

Berg dominierte auch den entscheidenden Lauf und fuhr den Sieg souverän nach Hause. Routinier Schad (30) hingegen verpasste aufgrund eines Fahrfehlers das Podium. Für Nörl (24), der den zweiten Halbfinal-Einzug seiner Karriere feierte, reichte es nur zum kleinen Finale. Insgesamt musste sich Nörl nach einem Fahrfehler im letzten Rennen mit dem achten Rang begnügen.

Kompliment ans Serviceteam

"Das ist der Hammer, aber wie sagt man so schön: Unverhofft kommt oft“ , so Berg nach seinem Triumph. "Wir wussten nach dem Trainerwechsel ja nicht wirklich, wo wir stehen. Dass es jetzt so gut läuft, liegt vor allem an der Top-Leistung der Wachsmänner. Unsere Bretter waren heute einfach eine Liga besser als die anderen."

Jana Fischer auf halbem Weg nach Pyeongchang

Der Sieg bei den Frauen ging an die fünfmalige Weltmeisterin Lindsey Jacobellis (USA) vor der Französin Chloe Trespeuch und Michela Moioli (Italien). Die deutsche Meisterin Jana Fischer (Löffingen) scheiterte im Viertelfinale, knackte aber mit einem Platz unter den besten 16 die halbe Olympianorm. Weitere deutsche Teilnehmerinnen waren nicht am Start.

Thema in: B5 aktuell, 13.12.2017, 15.55 Uhr

wp/sid | Stand: 13.12.2017, 15:34