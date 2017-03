Kader für die Weltmeisterschaften stehen

Neben acht Raceboardern, kämpfen jeweils fünf Boardercross-Spezialisten als auch Freestyle-Snowboarder vom 7. bis 19. März in der spanischen Sierra Nevada um Gold, Silber und Bronze. Zeitgleich findet dort die Freestyle-Weltmeisterschaft statt, sie endet am 19. März. Dabei ist der Deutsche Skiverband (DSV) mit 13 Athleten vertreten.

Freestyler setzen auf Heidi Zacher

Heidi Zacher

Der DSV muss auf die verletzte Lisa Zimmermann verzichten. Die Slopestyle-Weltmeisterin von 2015 und X-Games-Gewinnerin 2017 im Big Air fällt nach ihrem Kreuzbandriss auf unbestimmte Zeit aus. Die Hoffnungen der deutschen Ski-Freestyle-Sparte ruhen in erster Linie auf den Skicrossern um Heidi Zacher, die in diesem Winter schon drei Weltcup-Wettbewerbe gewonnen hat. Für die Buckelpiste sind Lea Bouard aus Wiesloch, Katharina Förster aus Simmerberg, Laura Grasemann aus Wiesloch und der Glonner Julius Garbe nominiert. Sabrina Cakmakli aus Partenkirchen startet in der Halfpipe. Im Slopestyle sind Kea Kühnel aus Bremerhaven und Florian Preuß aus Sprockhövel dabei. Im Skicross gehen neben Zacher die Partenkirchnerin Anna Wörner, Daniel Bohnacker vom SC Gerhausen, Paul Eckert für den WSV Samerberg-Törwang, Tim Hronek vom SC Unterwössen und Florian Wilmsmann aus Hartpenning ims Rennen.

Jörg und Bussler aussichtsreich im Parallelslalom

Selina Jörg

Im Parallelslalom der Damen geht Selina Jörg aus Sonthofen in ihre sechste WM. Zum zweiten Mal ist Cheyenne Loch aus Schliersee mit dabei. Ihre Premiere bei den Titelkämpfen geben Ramona Hofmeister und Carolin Langenhorst aus Bischofswiesen. Als aussichtsreich gilt bei den Herren der Aschheimer Patrick Bussler, der im Jahr 2009 Bronze holte und bereits das achte Mal nach Edelmetall greifen kann. Der Berchtesgadener Alexander Bergmann und Stefan Baumeister aus Feldkirchen-Westerham feiern ihre dritte WM-Teilnahme. Christian Hupfauer, ebenfalls aus Feldkirchen Westerham, tritt erstmals auf dieser Ebene an.

Nur Freestylerin Mittermüller mit WM-Routine

Silvia Mittermüller

Freestylerin Silvia Mittermüller aus München nimmt zum sechsten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Alle weiteren Akteure in dieser Disziplin sind neu dabei: Nadja Flemming aus Röhrmoos, die Starnbergerin Leilani Ettel, André Höflich aus Kempten sowie der Starnberger Maximilian Preissinger.

Ihedioha vertritt die Damen im Snowboardcross

Im Snowboardcross ist Hanna Ihedioha aus Geisenhausen bei ihrer Premiere die einzige Dame im Feld. Paul Berg aus Konstanz und Martin Nörl aus Adlkofen gehen in ihre zweiten Titelkämpfe. Als Nachwuchläufer treten Sebastian Pietrzykowski aus Albstadt und der Münchner Leon Beckhaus an.

Medaillengewinn als Zielvorgabe

Diesmal sollen im Gegensatz zur vergangenen Weltmeisterschaft Medaillen mit nach Hause gebracht werden. Sportdirektor Stefan Knirsch formulierte das klare Ziel des Snowboard Verbands Deutschland: "Wir wollen schon um Edelmetall mitfahren, zumal wir vor zwei Jahren, wenn auch knapp, leer ausgegangen sind."

Darüberhinaus bekommen aber auch Nachwuchsläufer ihre Chance. "Wir wollen unseren jungen Athleten bewusst die Chance geben, sich – auch mit Blick auf 2018 – bei einem so wichtigen Event zu beweisen", sagte Knirsch.

sportschau | Stand: 06.03.2017, 12:42