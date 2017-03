Parallel-Riesenslalom

Snowboard-Weltcup abgebrochen

Die Snowboarder sind am Samstag ausgebremst worden. Der Weltcup-Parallel-Riesenslalom in der Türkei fand ein rasches Ende. Am Sonntag gibt’s einen neuen Versuch – ab 8.00 Uhr übrigens bei uns im Livestream.