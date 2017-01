Weltcup in Wisla

Wellinger: "Ein geiles Gefühl"

Wellinger: "Extrem glücklich"

" Es ist einfach geil, ich habe im Zweiten einen richtig guten Sprung gemacht. Ich bin extrem glücklich. Der Platz auf dem 'Stockerl' ist der Hammer ", freute sich Wellinger, der im Januar 2014 in Wisla schon den ersten Weltcupsieg seiner Karriere feierte. Dabei zeigte der 21-Jährige im zweiten Durchgang vor allem Nervenstärke. Mitten im Finalsprunglauf drehte sich der Wind und blies fortan von hinten. Der Ablauf verzögerte sich, reihenweise landeten die Springer bei nur 110 Metern. Bei etwas verbesserten Bedingungen ließ sich Wellinger aber nicht beeindrucken und landete bei starken 120,5 Metern. Nach dem Wettkampf jubelte er in der ARD : " Das heute habe ich mir über mehrere Wochen erarbeitet. Heute ist es endlich mal wieder durchgekommen. Es ist ein geiles Gefühl. Der Beste hat gewonnen, das kann man nur so sagen. "

Stoch dominiert die Konkurrenz

Wieder einmal in Jubelaune: Kamil Stoch.

Der Beste war Kamil Stoch, derzeit Dominator der Skispring-Szene. Der polnische Vierschanzentourneegewinner ließ sich von den Bedingungen nicht beeindrucken und flog nach 133 Metern im ersten Durchgang trotz schlechtem Wind auch im zweiten Sprung auf 124 Meter. Im Endklassment hatte er mehr als 16 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Österreicher Stefan Kraft (133 m/117 m).

Eisenbichler verbessert sich auf Rang zehn

Die beiden besten Deutschen in Wisla: Wellinger (re.) und Eisenbichler.

Der beste deutsche Springer im Gesamt-Weltcup, Markus Eisenbichler, erwischte einen durchwachsenen Tag. Zum Probesprung am Mittag musste er von der Schanze wieder herunter, weil die Plastik in seinem Schuh gerissen war. " Das ist ärgerlich, einen Trainingssprung hätte er gebrauchen können. Er kommt nicht gut klar mit der Schanze ", sagte Bundestrainer Werner Schuster vor dem Wettkampf. Im Wettkampf landete der Siegsdorfer dann mit 123 Metern im ersten Durchgang auf Rang 14 und sagte: " Das ist hier ein schwieriges Pflaster für mich, ich habe oben noch brutale Reserven drin. " Im zweiten Durchgang verbesserte er sich auf 128,5 Meter und wurde in der Endabrechnung guter Zehnter.

Geiger von 9 auf 29

Richtig Pech hatte Karl Geiger. Nach 125,5 Metern im ersten Durchgang kam er im zweiten Durchgang mit starkem Rückenwind nur auf 107,5 Meter. Statt sich über eine Top-10-Platzierung freuen zu können, kam Geiger nur auf Rang 29.

Freitag: "Freue mich wirklich auf morgen"

Hinter seinen Möglichkeiten blieb - wieder einmal - Richard Freitag. Der Sachse, der am Freitag noch die Qualifikation gewann, kam am Samstag dann nur auf 122,5 und 125,5 Meter. Nach Rang 20 im ersten Durchgang verbesswerte er sich aber noch auf Rang elf. Mit Blick auf seinen zweiten Sprung sagte Freitag dann gar nicht unzufrieden: " Der erste Sprung war leider viel zu früh. Die meisten Punkte lasse ich leider im ersten Sprung liegen. Im zweiten lief es dann aber besser. Ich freu mich jetzt wirklich auf morgen. "

Wank und Leyhe auf 23 und 24