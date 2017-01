Kamil Stoch hat beim Heim-Weltcup in Wisla seine Erfolgsserie fortgesetzt. Der Pole gewann mit 271,1 Punkten und Sprüngen auf 135,5 und 128,0 Meter vor dem Norweger Daniel-André Tande (270,5 Punkte) und dem Slowene Domen Prevc (270,4 Punkte). Damit gelang dem Olympiasieger der dritte Sieg in Folge.

Kamil Stoch

Alle DSV-Adler im 2. Durchgang

In Abwesenheit des pausierenden Weltmeisters Severin Freund schafften es alle sechs DSV-Springer in den zweiten Durchgang. Doch ganz zufrieden zeigte sich Bundestrainer Werner Schuster trotzdem nicht: "Mannschaftlich war das okay, aber das Podium ist zu weit weg" , sagte er in der ARD . Für eine kleine Überraschung sorgte Karl Geiger im 2. Durchgang. Der Oberstdorfer machte einen Satz auf 133 Meter - zehneinhalb Meter mehr als in Durchgang eins. Nach Rang 29 am Vortag war der Oberstdorfer diesmal mit seiner Leistung als Zehnter zufrieden: "Ich hab das erste mal den Schanzentisch getroffen. Ich bin komplett gegen das Gefühl gesprungen - aber das hat ja ganz gut gepasst!"

Bester Deutscher war aber Richard Freitag (Aue), der mit seinen Sprüngen auf 127 und 122 Metern Sechster wurde - bei ihm zeigt die Formkurve eindeutig nach oben: "Ich bin zufrieden mit dem Ausgang - langsam komme ich nach oben!" Andreas Wellinger (Ruhpolding) am Vortag noch Dritter, wurde mit Weiten von 128 und 123,5 Metern Zwölfter.

Eisenbichler nicht frisch genug

Für Markus Eisenbichler lief es beim 2. Springen in Wilsa gar nicht rund - zweimal sprang der Siegsdorfer 122 Meter. Zwar machte im zweiten Durchgang ein paar Plätze gut, aber für einen Angriff auf die Spitze war das alles zu wenig. Entsprechend war die Reaktion Eisenbichlers, der den Wettkampf als 22. beendete: "Der Sprung war einfach nicht gut. Ich merk', es kommt nichts aus den Haxen. In Zakopane muss ich wieder frisch sein - da heißt es weiterkämpfen!"

Stephan Leyhe hatte etwas Pech mit dem Wind mit Längen von 125,5 und 117 Metern wurde er 20. Auch Andreas Wank aus Hinterzarten schaffte es in die Punkte: Mit Sprüngen von 118,5 und 117 Metern landete er auf dem 26. Platz.

Schlierenzauer unter Top Ten

Rückkehrer Gregor Schlierenzauer aus Österreich überraschte bei seinem zweiten Wettkampf mit Platz acht, nachdem er am Vortag als 31. die Qualifikation für den zweiten Durchgang noch verpasste. "Heute war es ein lässiger Sprung - der hat sich richtig gut angefühlt. So weit zu springen macht mir richtig Spaß, " sagte der 53-malige Weltcupsieger.

