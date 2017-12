Am Ende herrschte dann doch noch Freudentaumel in Titisee-Neustadt. Als vorletzter und letzter Starter gingen die beiden Weltcup-Führenden aus Deutschland am Sonntag (10.12.2017) an den Ablauf. Bis dahin hatten wechselnde Winde für überraschend gute und überraschend schlechte Leistungen gesorgt. Doch etwa bei den letzten zehn Springern pendelte sich der Wind auf ein Maß ein, bei dem man von annähernder Chancengleichheit sprechen konnte. Wellinger und Freitag nutzten die Gunst der Stunde, segelten klar auf die beiden besten Weiten des Tages und bezwangen so alle anderen.

Wetterkapriolen, viele Verschiebungen, wechselnder Wind

Mehrfach war der Wettkampf aufgrund des Wetters verschoben worden. Zuerst wurde der für 14:30 Uhr angesetzte Probedurchgang abgesagt, dann die Startzeit des Wettkampfs von 15:30 Uhr auf 15:50, dann auf 16:30 Uhr und schließlich auf 17:00 Uhr verschoben, wodurch dann auch klar war, dass nur ein Durchgang über die Bühne gehen würde.

Die Startnummer 1 erwischte dann gleich die mit Abstand besten Bedingungen. Der 18-jährige Constantin Schmid vom WSV Oberaudorf segelte bei starkem Aufwind auf 133 Meter, eine Weite, die bis zu Startnummer 37 zur Führung reichen sollte. Am Ende waren es nur sieben Springer, die an ihm vorbeizogen.

Richard Freitag und Andreas Wellinger

Karl Geiger, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Pius Paschke kamen zwar hinter Constantin Schmid ein, konnten aber auf den Plätzen 14, 16, 20 und 24 allesamt Weltcup-Punkte sammeln.



Richard Freitag und Andreas Wellinger bleiben im Gesamtweltcup durch diesen Doppelerfolg natürlich weiter an der Spitze. Auch Daniel-André Tande, der Tagesdritte, bleibt Dritter in der Gesamtwertung.