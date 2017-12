Doppelführung durch Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler nach dem ersten Durchgang, daneben Richard Freitag und Karl Geiger auf vier und sechs - die deutschen Skispringer präsentierten sich auch im zweiten Einzelspringen im russichen Nischni Tagil zunächst von ihrer Sahneseite. Lediglich Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft aus Österreich verhinderte als Dritter die deutsche Dreifachführung.

Freitag mit überragendem zweiten Sprung

Doch die deutschen Springer an diesem Wochenende in Nischni Tagil durch fast nichts aus der Ruhe zu bringen. Freitag musste im zweiten Durchgang als Erster ran der Spitzengruppe ran und flog auf satte 138 Meter, der zweitweiteste Sprung dieses Durchgangs. Stefan Kraft konnte nicht konntern und fiel hinter Freitag zurück. Ein deutscher Sieg stand da schon fest - und Wellinger und Eisenbichler waren ja noch oben.

Wellinger sorgt für Doppelsieg

Leider sprang auch Markus Eisenbichler etwas schwächer als im ersten Durchgang und fiel hinter Kraft zurück. Dafür blieb Wellinger cool. 133,5 Meter reichten, um Platz eins zu verteidigen und den Doppelsieg der DSV-Springer einzufliegen. "Diese Mannschaft ist hammergeil. Richard hat mich mit seiner Leistung noch einmal angespornt, einfach unglaublich" , sagte Wellinger. Dritter wurde der Österreicher Kraft, knappe 0,3 Punkte vor Eisenbichler, der das erste deutsche Dreifachpodium seit 1990 verhinderte. Karl Geiger sorgte als Neunter für ein DSV-Quartett in den Top Ten. Auch Stephan Leyhe als 19. und Pius Paschke als 22. packten den Sprung in den zweiten Durchgang. Leyhe wurde am Ende 17., Paschke 24.

Bundestrainer Schuster : "Fast schon historisch"

"Das war fast schon historisch und unglaublich stark" , sagte Bundestrainer Werner Schuster nach dem Doppelsieg: "Das war schon super, die Jungs haben Top-Leistungen gebracht. Sie haben sich gegenseitig zu Höchstleistungen getrieben. Hoffen wir, dass es so weiter geht." Der Bundestrainer hat bereits die Vierschanzentournee im Hinterkopf und warnt trotzdem vor zu großer Euphorie: "Das ist momentan eine sehr gute Situation für uns, die wir auch ausnutzen wollen. Aber wenn die Ergebnisse so weiter gehen, müssen wir auch aufpassen, dass die Jungs sich in Ruhe vorbereiten können."

Thema in: B5 aktuell, 03.12.2017, 19.35 Uhr

beb | Stand: 03.12.2017, 17:50