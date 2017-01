Andreas Wellinger hat nach drei Jahren Pause wieder ein Weltcupspringen gewonnen, das zweite seiner Karriere. Auf der Großschanze in Willingen sprang der 21 Jahre alte Ruhpoldinger auf 147,5 und 135 Meter und verwies damit die beiden Österreicher Stefan Kraft und Manuel Fettner auf die Plätze. Seinen zuvor einzigen Sieg hatte Wellinger im Januar 2014 im polnischen Wisla geholt.

Knappe Entscheidung bei kräftigem Aufwind

Andreas Wellinger

In einem extrem engen Wettkampf und bei kräftigem, zum Teil böigen Aufwind hatte Wellinger nach dem ersten Durchgang noch auf dem zweiten Platz gelegen, 0,8 Punkte hinter dem Norweger Daniel Andre Tande, aber auch nur mit knappen Vorsprung auf die beiden Österreicher sowie den Weltcupführenden Kamil Stoch (POL). Im Finale legte Fettner mit nun verkürztem Anlauf vor. Seine 136 Meter waren zuviel für Stoch. Kraft dagegen setzte sich mit 135,5 Metern einen Punkt vor seinem Teamkameraden. Dann kam Wellinger. Er spang 135 Meter und schob sich mit 0,3 Punkten Vorsprung an die Spitze. Oben wartete aber noch Tande. Der Norweger zeigte jedoch nicht seinen stärksten Sprung und fiel auf Rang vier zurück.

"Das ist ein geiles Gefühl" , sagte Wellinger im ZDF: "Ich hatte das glücklichere Ende für mich und freue mich einfach." Ein Sonderlob erhielt der Bayer von Bundestrainer Werner Schuster: "Er hat ein fantastisches Wochenende hingelegt und sich belohnt. Er hat sehr viel Selbstvertrauen in der Luft und macht tolle Landungen." Über die anderen deutschen Springer sagte Schuster: "Sie haben sich unter Wert verkauft. Sie können besser springen."

Eisenbichler und Leyhe in den Punkten

Deutschlands derzeit bester Springer in der Weltcupwertung, Markus Eisenbichler, kam diesmal nicht zurecht. Für den Siegsdorfer reichte es nach 133 und 129,5 Metern nur zu Platz 18. "Gestern war gestern und heute ist heute" , sagte er anschließend im ZDF in Anspielung auf seine gute Einzelleistung im Teamspringen: "Irgendwie war es ein bisschen verflixt, aber man muss auch mal kleinere Brötchen backen." Ähnlich gelassen nahm es Stephan Leyhe (Willingen), der in der alten Heimat bei 133,5 und bei 134 Metern und in der Endabrechnung auf Rang 20 landete. "Die Sprünge waren nicht so optimal, aber es ist okay."

Freitag im Windpech

Pech mit dem Wind hatte Richard Freitag (Aue). Schon im ersten Durchgang hatte er nicht die besten Bedingungen, rettete sich aber mit 133 Meter auf einen passablen zehnten Platz. Im Finale hatte er am Schanzentisch guten Aufwind, dann aber blieb die Unterstützung aus der Luft aus. Freitag sackte regelrecht durch und ließ sich resigniert bei 121 Metern niederplumpsen. Damit wurde er auf Rang 23 durchgereicht.

Karl Geiger (Oberstdorf) und Andreas Wank (Hinterzarten) verpassten mit Sprüngen von 130,5 und 126,5 Metern und den Plätzen 36 und 40 das Finale.