Saison-Endspurt für Wellinger, Rydzek & Co.

Eine Woche nach ihrem starken WM-Auftritt in Lahti fahren die deutschen Skispringer mit allen Topathleten zur Premiere der norwegischen Wettkampfserie "RAW Air". Für das skandinavische Pendant zur Vierschanzentournee nominierte Bundestrainer Werner Schuster ein sechsköpfiges Aufgebot um den doppelten Vize-Weltmeister Andreas Wellinger (Ruhpolding) und den WM-Dritten von der Normalschanze, Markus Eisenbichler (Siegsdorf). "Wir wollen in den verbleibenden drei Weltcup-Wochen die Spannung hoch halten und an die guten WM-Leistungen von Lahti anknüpfen" , versprach Schuster.

Frischer Wind für die Weltcups bis zum Saisonende

Ab Freitag stehen beim erstmalig ausgetragenen "RAW Air" insgesamt sechs Wettkämpfe in Oslo, Lillehammer, Trondheim und beim Skifliegen in Vikersund auf dem Plan, deren Ergebnisse in eine Gesamtwertung eingehen. "Ich glaube, dass so ein neues Projekt für frischen Wind in den letzten Weltcup-Wochen sorgen kann" , so Wellinger. "Die Herausforderung, 16 Sprünge auf hohem Niveau zu zeigen, ist sehr groß, und ich bin gespannt, wie der dichte Zeitplan in der Praxis umzusetzen ist. Ich bin aktuell in guter Form und bereit, diese Challange anzunehmen."

Gute Ergebnisse sollen auch Richard Freitag (SG Nickelhütte Aue), Karl Geiger (SC Oberstdorf), Stephan Leyhe (SC Willingen) und Andreas Wank (SC Hinterzarten) holen. "Aktuell stehen wir an dritter Position in der Nationencup-Wertung und wollen uns im Ranking weiter nach vorne arbeiten" , sagt Schuster.

Vogt & Co. gehen in Oslo über den Bakken

Für die Frauen um Weltmeisterin Carina Vogt (Degenfeld) steht derweil am Sonntag in Oslo der letzte Weltcup der Saison auf dem Plan. Nominiert sind dafür auch Katharina Althaus (SC Oberstdorf), Juliane Seyfarth (WSC 07 Ruhla), Ramona Straub (SC Langenordnach) und Svenja Würth (SV Baiersbronn) nominiert.

Kombinierer springen in Oslo und Trondheim

Johannes Rydzek

Die Kombinierer um Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf) biegen am Samstag in Oslo auf die Zielgerade der Saison ein, ehe am Mittwoch in Trondheim ein weiterer Weltcup auf dem Plan steht. Im Fokus ist dabei das Duell um den Gesamtweltcup zwischen Rydzek und Teamkollege Eric Frenzel (Oberwiesenthal). "In Oslo gilt es, noch einmal die letzten Kräfte zu mobilisieren. Ich möchte diese Wettkämpfe genießen, wir werden sehen, was noch im Tank ist" , so Rydzek.

Frenzel kann Geschichte schreiben

Bundestrainer Hermann Weinbuch sieht noch große Ziele: "Johannes kann erstmals gewinnen, Eric mit dem fünften Sieg in Folge Sportgeschichte schreiben" , sagt Weinbuch: "Beide haben also noch große Ziele."

Das Aufgebot verfolständigen Manuel Faißt (SV Baiersbronn), Vinzenz Geiger (SC Oberstdorf), Björn Kircheisen (WSV 08 Johanngeorgenstadt), Jakob Lange (WSV Kiefersfelden), Fabian Rießle (SZ Breitnau) und Terence Weber (SSV Geyer).

