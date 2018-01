DSV-Adler wollen bei Heim-WM glänzen

Die Bruchlandung von Innsbruck hat Richard Freitag noch etwas in den Knochen. " Ich bin noch nicht 100 Prozent schmerzfrei ", erklärte der beste DSV -Adler des Winters, trotzdem steckt er vor auf den Titelkämpfen auf der Heini-Klopfer-Schanze voller Tatendrang: " Wir lassen es jetzt vier Tage lang ordentlich krachen! Es ist toll, wieder im Zirkus und beim Team zu sein. " In Oberstdorf wird Freitag nach zwei Wochen Verletzungspause in den Weltcup zurückkehren.

Neben Freitag nominierte Bundestrainer Werner Schuster auch Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Stephan Leyhe für das Spektakel im Allgäu. " Eine Medaille, am liebsten zwei ", lautet sein Ziel für die Entscheidungen auf der runderneuerten Anlage. Wellinger, der bei der Vierschanzentournee den zweiten Platz in der Endabrechnung belegte, ist seit dem Vorjahr Schanzenrekordhalter in Oberstdorf. 238,0 Meter zeigte die Weitenmessung vor Jahresfrist an. " Ich habe dort mit dem Rekord und zwei zweiten Plätzen schöne Erfahrungen gemacht ", sagt der 22-Jährige: " Ich fahre mit einem guten Gefühl nach Oberstdorf. "



Bei der Generalprobe am Kulm (Österreich) wurde Wellinger am Samstag nur 15., Markus Eisenbichler kam auf Platz zehn. " Diesmal will ich aber vorne mitfliegen ", sagt Eisenbichler, mit 248,0 m deutscher Rekordhalter: " Ich mag das Skifliegen extrem gerne, dafür habe ich eigentlich nur mit dem Springen begonnen. "

Kamil Stochs Jagd nach der letzten großen Trophäe

Natürlich zählt auch Tour-Überflieger Kamil Stoch wieder zu den Favoriten. Nach seinen vier Siegen bei der Vierschanzentournee will sich der Pole nun die letzte fehlende Trophäe eines Großevents sichern. Den Gesamtweltcup holte er 2013/14. Zudem gewann er 2014 gleich zweimal Olympisches Gold. Dazu kommen noch sein WM-Sieg 2013 und die zwei Triumphe bei der Vierschanzentournee (2017, 2018). Neben Stoch schafften das noch Matti Nykänen (Finnland), Jens Weißflog, Espen Bredesen (Norwegen) und Thomas Morgenstern (Österreich). Der Sieg bei der Skiflug-WM würde Stoch auf eine Stufe mit Nykänen heben, der auch diesen fünften Titel gewinnen konnte.



" Jetzt brauche ich Ruhe und muss mich auf mich konzentrieren. Ich will nicht an Ergebnisse denken, denn das macht die Situation nicht einfacher ", sagte Stoch dem polnischen Portal skijumping.pl. Vier Springen in neun Tagen, der mediale Druck und der historische Triumph von Bischofshofen sind an die Substanz des 30-Jährigen gegangen. Am Kulm patzte der 30-Jährige und wurde lediglich 21. In seiner erfolgreichen Karriere konnte "König Kamil" zudem erst zwei Skifliegen gewinnen: 2011 in Planica und 2017 in Vikersund.

Kamil Stoch

Norwegen mit zahlreichen heißen Eisen