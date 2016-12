Vor der Vierschanzentournee

"Wir haben im vergangenen Jahr mit dem zweiten Platz von Severin Freund und drei weiteren Springern unter den Top 12 tolle Erfolge gefeiert und wollen auch heuer die Tournee wieder mitgestalten" , verkündet Schuster per Pressemitteilung des Deutschen Skiverbands (DSV). "Mitgestalten" also, was ja durchaus ein Begriff mit reichlich Interpretationsspielraum ist. Dieses "Mitgestalten" gelang den deutschen Springern in der bisherigen Saison doch recht schwankend.

Einerseits waren recht regelmäßig immer vier bis fünf Springer in den Top 15 zu finden. "Eine tolle Basis für den Tourneestart und die weitere Entwicklung des Teams" , sagt Schuster zwar. Podestplätze gab es aber erst drei. Die DSV-Adler sind unmittelbar vor dem Tourneestart zwar gut dabei, aber eben nicht ganz an der Spitze. Die Gründe sind vielfältig.

Es fehlt an Konstanz

Severin Freund sucht nach seiner Verletzungspause noch die Konstanz, Markus Eisenbichler ist bei seinem Weg in die Weltspitze noch ganz am Anfang, die übrigen Weltcupspringer Richard Freitag, Andreas Wellinger, Karl Geiger und Stephan Leyhe feilten vor den Weihnachtstagen noch einmal intensiv an der Sprungtechnik. Auch ihnen fehlte bisher, siehe Freund, die Konstanz im Weltcup.

Severin Freund

Die deutschen Springer also ohne jede Chance bei der Vierschanzentournee? Severin Freund, im Vorjahr Gewinner des Auftaktspringens in Oberstdorf und mit der Schanze bestens vertraut, dämpft allzu hohe Erwartungen. "Nach meinen bisherigen Saisonleistungen kann ich aber nicht davon ausgehen, dass sich mein Vorjahrssieg wiederholen lässt. Da ist der Rückstand nach der verletzungsbedingten Zwangspause im Sommer doch einfach noch zu groß. Ich glaube daher, dass ich gut daran tue, mir nicht zuviel zu erwarten. Mein Ziel ist es, an der Stabilität meiner Sprünge zu arbeiten und über den Tourneeverlauf besser zu werden. Dabei kann sicher auch ein schönes Tagesergebnis rauskommen, aber mein Fokus liegt ganz klar auf einem nachhaltigen Formaufbau" , sagt der Gesamtzweite der Tournee im vergangenen Winter.

Die Weiterentwicklung steht im Vordergrund

Ähnlich wie Freund präsentiert sich auch der Rest der deutschen Weltcup-Adler zurückhaltend. Eisenbichler will nur "von Sprung zu Sprung und von Wochenende zu Wochenende denken" , Wellinger "weiter an den Feinheiten arbeiten" , Leyhe "den nächsten Schritt nach vorne machen" und Freitag hat "keinen Druck und kann also ganz entspannt von hinten kommen."

Karl Geiger

Nur Karl Geiger gibt sich vor dem Auftaktspringen kämpferisch und trotzdem locker. "Die Tournee startet quasi in meinem Wohnzimmer, denn ich bin Oberstdorfer und kenne die Anlage von klein auf. Ein weiterer Vorteil: Von allen Springern habe ich definitiv die kürzeste Anreise, was den ganzen Einstieg deutlich entspannt", sagt der Lokalmatador vor dem Tournee-Auftakt.

Zeitplan Vierschanzentournee

Donnerstag, 29. Dezember 2016

16.45 Uhr: Qualifikation Oberstdorf



Freitag, 30. Dezember 2016

16.45 Uhr: 1. Springen Oberstdorf



Samstag, 31. Dezember 2016

14.00 Uhr: Qualifikation Garmisch-Partenkirchen



Sonntag, 1. Januar 2017

14.00 Uhr: 2. Springen Garmisch-Partenkirchen



Dienstag, 3. Januar 2017

14.00 Uhr: Qualifikation Innsbruck



Mittwoch, 4. Januar 2017

14.00 Uhr: 3. Springen Innsbruck



Donnerstag, 5. Januar 2017

16.45 Uhr: Qualifikation Bischofshofen



Freitag, 6. Januar 2017

16.45 Uhr: 4. Springen Bischofshofen

dsv/br | Stand: 27.12.2016, 15:05