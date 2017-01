Qualifikation von Bischofshofen

Andreas Wellinger hat die Qualifikation zum letzten Springen der diesjährigen Vierschanzen-Tournee in Bischofshofen mit einem Traumsprung auf 144,5 Meter gewonnen. Soweit war zuvor noch kein Springer auf dieser Anlage gesegelt. "Man merkt es relativ schnell, dass es schnell geht. Jetzt habe ich meinen ersten Schanzenrekord in der Karriere" , freute sich Wellinger, der knapp vor dem Österreicher Manuel Fettner (141,5 m) gewann.

Leyhe überzeugt als Zweiter

Auch Stephan Leyhe überzeugte mit 142,0 Meter als Quali-Dritter. Er machte sich damit an seinem 25. Geburtstag das schönste Geschenk. "Mir liegt die Schanze einfach" , sagte der Willinger, der so gut wie noch nie bei der Tournee unterwegs ist und bei seinem Sprung auch von den guten Bedingungen profitierte. Nachdem zunächst Rückenwind herrschte, frischte es zum Ende der Qualifikation auf. Nach Wellinger wurde deshalb der Anlauf verkürzt. Das hinderte Karl Geiger nicht daran auf beachtliche 135 Meter und Platz sieben zu springen. Lediglich Richard Freitag fiel aus dem deutschen Quartett etwas ab. Der Sachse landete nach einem guten Absprung bereits bei 121 Metern, qualifizierte sich damit aber natürlich auch für das Springen am Freitag.

Eisenbichler wird geschont

Der beste Deutsche, Markus Eisenbichler, ist vorqualifiziert und ließ die Qualifikation sausen. "Er hat sich nach den Strapazen zuletzt nicht ganz so fit gefühlt. Wir wollen seine Kräfte für morgen bündeln" , erklärte Bundestrainer Werner Schuster den Verzicht.

Stoch ein echter Scherzkeks

Kamil Stoch aus Polen verzichtete ebenfalls und schon fast traditionell auf die Quali. Das Knie des Polen schmerzt seit dem Weltcup in Lillehammer "manchmal" und nach einem Trainingssturz am Mittwoch in Innsbruck sorgt nun auch noch die lädierte Schulter für Probleme. Stoch nimmt es mit Humor: "Zum Springen brauch ich ja nur die Beine" , sagte er im ZDF. Beim Schließen der Bindung benötige er Hilfe, der Rest funktioniere ohne Probleme, erklärte Stoch, der vor dem abschließenden Springen als Zweiter nur knapp hinter Tande liegt.

Daniel André Tande aus Norwegen stürzte sich als Letzter die Schanze herunter und landete nach einem unruhigen Flug schon bei 121 Metern. Ein solcher Ausrutscher darf dem 22-Jährigen am Freitag nicht passieren.

Die K.o.-Duelle mit den deutschen Startern

Richard Freitag -

Markus Eisenbichler -

Andreas Wellinger -

Karl Geiger -

Stephan Leyhe -