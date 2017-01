Kamil Stoch hat erstmals die Vierschanzen-Tournee gewonnen. Der Pole setzte damit seiner eh schon ruhmreichen Karriere die Krone auf. Beim Abschlusspringen in Bischofshofen entschied er einen Krimi gegen Daniel-André Tande für sich.

Mit dem hauchdünnen Rückstand von 1,7 Punkten auf den Norweger war Stoch in den Wettkampf gegangen. Zunächst schwächelte der junge Tande, der seine 135 m kopfschüttelnd quittierte. Er wollte zuviel, traf den Absprung nicht exakt. Das ging allerdings sehr vielen Konkurrenten ebenso. Im Nachhinein brachte ihn der Satz dennoch auf Rang 3. Besser war aber Stoch. Der nutzte seine große Chance zwar nicht zur möglichen Vorentscheidung, bei bescheidenen Bedingungen kam er aber immerhin auf 134,5 m. Damit machte er 4,5 Punkte gut und ging mit 2,8 Zählern in Führung. Es führte der Slowene Jurij Tepes (141 m), der einen perfekten Satz hinlegte.

Tande zeigte Nerven

Tande verlor schon im ersten Durchgang die Führung

Beim Showdown zeigte Tande Nerven: Er kam überhaupt nicht zum Fliegen und konnte nur mit Ach und Krach überhaupt einen Sturz verhindern. Nur 117 m standen auf der Anzeigetafel. Der junge Norweger war entsetzt. Stoch musste den Erfolg nun nur noch herunter bringen: Und das gelang insgesamt souverän. 138,5 m reichten sogar zum Tagessieg. Denn Tepes kam auch nur auf 124,5 m und wurde nur Siebter.

Am Ende rutschte Tande sogar noch auf Gesamtpaltz drei ab. Dazwischen schob sich mit Piotr Zyla ein weiterer Pole. In Bischofshofen wurde Zyla hinter Michael Hayböck (Österreich) Dritter. Stoch ist der zweite polnische Tournee-Gewinner nach Adam Malysz im Jahr 2001.

Ex-DSV-Trainer sorgte für Stoch-Renaissance

Polens neuer Trainer Stefan Horngacher

Der Österreicher Stefan Horngacher ist der Architekt des polnischen Aufschwungs. Der ehemalige Weltklasse-Athlet kehrte vom Deutschen Ski-Verband, wo er als Assistent von Bundestrainer Werner Schuster und Nachwuchscoach gearbeitet hatte, zu den Polen zurück. Stoch kennt er bereits aus dem B-Kader. Unter anderem nahm er dem erfolgsbessessenen Olympiasieger den Druck: "Kamil ist extrem ehrgeizig. Er grübelt schon, wenn er Zweiter wird." Nun sagte Stoch: ". Ich muss nicht immer der Beste sein, es reicht mir, einer der Besten zu sein.“ Für die vier Springen der Tournee war das eine sehr gute Herangehensweise. In Oberstdorf und Garmisch wurde er Zweiter. Selbst ein Trainingssturz in Innsbruck, der ihm heftige Schulterschmerzen bereitete, konnte den 29-Jährigen nicht stoppen.

Nur die Tournee fehlte Stoch noch in seiner Erfolgssammlung: Da standen schon Olympiasieg, WM-Gold und Gesamt-Weltcup-Erfolg. In den vergangenen zwei Jahren konnte er daran aber nicht mehr anknüpfen. In der Vorsaison blieb Stoch ohne Weltcup-Sieg und wurde nur 22. im Weltcup.

DSV-Quintett ohne Podiumschance

Die DSV-Adler, die zum Abschluss erstmals bei der diesjährigen Tournee aufs Podium fliegen wollten, verpassten das Ziel relativ klar klar waren aber wieder einmal im Verfolgerfeld sehr präsent. Der Sachse Richard Freitag, schon nach dem 1. Durchgang als Achter bester Deutscher, wurde Sechster, vor den Teamkollegen Stephan Leyhe (8.) und Karl Geiger (9.).

Geheimfavorit Andreas Wellinger schied im K.o.-Duell gegen Teamkollege Markus Eisenbichler vorzeitig aus. Nach seinem Schanzenrekord im Training auf 144,5 m reichte es diesmal nur zu 123 Metern. Der Ruhpoldinger sagte: "Der Sprung war extrem aggressiv, aber bei dem Rückenwind und der Luken-Nummer ging das nicht. Da brauchte man den perfekten Sprung, der war es jetzt nicht. Bei Aufwind hätte der Sprung sicherlich funktioniert." Eisenbichler kam da mit 128,5 m immerhin noch in die Top Ten. Am Ende wurde er Dreizehnter.

DSV-Trio unter den besten Elf

In der Gesamtwertung lagen am Ende drei Deutsche unter den besten Elf: Eisenbichler wurde direkt vor Leyhe Siebter, Freitag verbesserte sich noch auf Rang elf.

Innsbrucker Windlotterie bremste Eisenbichler und Kraft aus

Die Tournee wurde stark beeinflußt durch die Windlotterie von Innsbruck. Am Bergisel hatten der Wind und unglückliche Jury-Entscheidungen unter anderem dafür gesorgt, dass der bis dato Zweitplatzierte Stefan Kraft nur 18. wurde und praktische alle Siegchancen einbüsste. Auch Stefan Eisenbichler landete nur auf einem enttäuschenden 29. Rang - ohne wirklich zu wissen, was er falsch gemacht hatte.