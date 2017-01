Spitzenduell am Mittwoch: Kraft gegen Stoch

Beim Springen am Mittwoch (14 Uhr) kommt es in den K.o.-Duellen nun zum Spitzentreffen der beiden Tournee-Topfavoriten Kraft und Kamil Stoch. Kraft muss gegen den polnischen Gesamtspitzenreiter ran, weil der vorqualifizierte Pole auf die Qualifikation verzichtete. In der ARD erklärte er seinen Verzicht so: "Ich hatte zwei gute Trainingssprünge und ich möchte die Kraft für morgen sparen." Mit Weiten auf 130 und 130,5 Metern war der Pole in den beiden Trainingsdurchgängen, die am Dienstag vor der Quali stattfand, jeweils der Beste.

DSV-Sextett qualifiziert

Von den sechs Deutschen, die bei der Qualifikation an den Start gegangen waren, schafften es wie erwartet alle in den ersten Durchgang am Mittwoch. Andreas Wellinger konnte sich über 126,5 Meter und Platz neun freuen. Er analysierte nach dem Wettkampf in der ARD : "In der Luft war ich noch etwas schief. Aber grundsätzlich werden die Sprünge stabiler. Da werde ich weiter dran arbeiten. Insgesamt werden die Sprünge aber konstanter. In der Quali war das jetzt der richtige Schritt." Stephan Leyhe landete bei 124 Metern, Richard Freitag bei 122 Metern, Karl Geiger kam auf 118,5 Meter. Der bereits vorqualifizierte Severin Freund landete nur auf 116,5 Metern. Auf der Schanze, auf der er im vergangenen Jahr schwer stürzte, kam er nur auf Rang 47.