Neujahrsspringen - Stoch nach Nervenkrimi erneut vor Freitag

Es war ein grandioses Spektakel am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen. Zehntausende Zuschauer feuerten im Olympia-Stadion die Skispringer an. Richard Freitag (Aue/132 Meter) ließ im ersten Durchgang als Sechster zwar einige Punkte auf den Sieger Kamil Stoch (135,5/137 Meter) liegen, doch mit seinem zweiten Sprung auf 137 Metern schaffte es der Wahl-Oberstdorfer doch noch auf das Podest. Dritter wurde der Norweger Anders Fannemel. Stoch hat in der Gesamtwertung nun 11,8 Punkte Vorsprung auf Freitag.

Karl Geiger war mit 136 Metern als Vierte der beste Deutsche nach dem 1. Durchgang. "Die Kulisse ist der Wahnsinn. Das hat richtig Spaß gemacht ", sagte der Oberstdorfer im ZDF . Beim zweiten Sprung waren es "nur" 133 Meter. Geiger fiel auf den siebten Rang zurück. Eine ganz starke Leistung zeigte Stephan Leyhe (Willingen): Mit 130,5 und 137,5 Metern sprang er auf den zehnten Platz.

Andreas Wellinger (Ruhpolding) hatte zwei unterschiedliche Durchgänge: Im ersten sprang der Ruhpoldinger nur auf 125,5 Meter. Im zweiten landete er auf 138 Meter und verbesserte sich vom 14. auf den elften Platz. Markus Eisenbichler zeigte 128,5 Meter und 136,5 Meter. In der Endabrechnung wurde der Siegsdorfer 14..

Constantin Schmid (Oberaudorf) landete mit Sprüngen über 128,5 und 124 Metern auf den 24. Platz. David Siegel (Baiersbronn) wurde 28. (126,5/123,5 Meter). Beide hatten sich als "Lucky Loser" für den zweiten Durchgang qualifiziert.

Mitfavorit Kraft im ersten Durchgang raus

Schaffte es nicht in den zweiten Durchgang: Stefan Kraft

Alle Chancen auf den Tournee-Sieg verspielte Doppel-Weltmeister Stefan Kraft, der mit einem Sprung auf 122,5 m (117,4 Punkte) sein Duell gegen den Slowenen Ziga Jelar verlor und den zweiten Durchgang verpasste. "Ich bin ein bisschen ratlos. Das ist ein sehr bitterer Tag. Die Enttäuschung ist riesig. Aber vielleicht geht der Knopf ja noch auf" , sagte der Österreicher im ZDF . Der Tourneesieger von 2014/15 lag nach dem Springen von Oberstdorf auf dem vierten Platz.

Sieben Deutsche im Finale

Mit der mannschaftlichen Leistung kann Bundestrainer Werner Schuster zufrieden sein. Sieben DSV-Adler schafften es in den Final-Durchgang. Nur Pius Paschke (Kiefersfelden/112,5 Meter) und Andreas Wank kamen nicht weiter. Dem Hinterzartener reichten 125 Meter in seinem Duell mit Kamil Stoch nicht zum Weiterkommen. Am Mittwoch (03.01.2018) geht es mit der Qualifikation auf der Bergiselschanze in Innsbruck weiter, die Entscheidung über den Tourneesieg fällt am Samstag (06.01.2018) in Bischofshofen.