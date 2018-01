Interview nach dem Neujahrsspringen

Richard Freitag - "Alles ist noch drin"

Platz zwei in Oberstdorf, Platz zwei in Garmisch, Platz zwei in der Tournee-Gesamtwertung. Richard Freitag musste sich bei der Vierschanzentournee zwimal geschlagen geben, hat den Tourneesieg aber weiter fest im Blick. Ein Interview mit dem deutschen Vorzeigespringer.