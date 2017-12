Neben seinen beiden Top-Springern berief Schuster erwartungsgemäß auch Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Karl Geiger, Pius Paschke und Youngster Constantin Schmid, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte. Für die sogenannte nationale Gruppe, die bei den ersten beiden Springen in Oberstdorf am Samstag (30.12.2017) sowie beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen zum Einsatz kommt, nominierte Schuster unter anderen Andreas Wank in den Tournee-Kader.

Der Team-Olympiasieger von Sotschi 2014 gibt sein Saisondebüt im Weltcup, zuletzt war er im Continental Cup unterwegs. Einziger Tournee-Neuling ist der 20 Jahre alte Moritz Baer, nicht im Aufgebot steht Team-Olympiasieger Marinus Kraus. Den sechsten und letzten Platz in der nationalen Gruppe vergibt der Bundestrainer erst nach dem Continental Cup in Engelberg (Schweiz) an diesem Mittwoch (27.12.) und Donnerstag (28.12.). Vor den Wettbewerben in Österreich am 4. Januar in Innsbruck sowie am 6. Januar in Bischofshofen muss Schuster sein Team auf sieben Springer reduzieren.

Freitag und Wellinger Mitfavoriten

Zu den Mitfavoriten zählen dieses Jahr auch zwei DSV-Adler: Freitag geht nach drei Saisonsiegen als klarer Weltcup-Spitzenreiter in die Tournee, Wellinger liegt in der Gesamtwertung auf Rang zwei. "Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man seine Sache gut macht ", sagt Freitag. Die Ergebnisse seien aber "keine Garantie für einen Erfolg bei der Tournee". Letzter deutscher Gesamtsieger war Sven Hannawald bei seinem legendären "Grand Slam" 2001/2002.

"Vorfreude ist groß"

Angesichts der jüngsten Erfolge von Freitag und Co. freut sich der Bundestrainer auf die Tournee: "Die Vorfreude auf die Vierschanzentournee ist in der gesamten Mannschaft groß. Denn zum einen erfährt die Traditionsveranstaltung eine große Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit, und zum anderen haben wir uns in den vergangenen Wochen und Monaten ein gutes Fundament für dieses erste Großereignis des Winters geschaffen" , sagte Schuster. Freitag, Wellinger und auch Eisenbichler waren im ersten Saisonviertel immer wieder in die vorderen Ränge vorgesprungen.

Das DSV-Aufgebot für die 66. Vierschanzentournee

Weltcup-Gruppe: Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Richard Freitag (Aue), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden), Constantin Schmid (Oberaudorf), Andreas Wellinger (Ruhpolding)

Nationale Gruppe: Moritz Baer (Gmund-Dürnbach), Martin Hamann (Aue), Felix Hoffmann (Goldlauter-Heidersbach), David Siegel (Baiersbronn), Andreas Wank (Hinterzarten)

Stand: 27.12.2017, 10:22